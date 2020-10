Coronavirus en Masterchef Celebrity: hisopados a los participantes y reinicio de las grabaciones

El Polaco tiene coronavirus (IG: @elpolaco)

El equipo de producción de Masterchef Celebrity retomará las grabaciones del programa este lunes luego de la suspensión, luego de que El Polaco -uno de sus participantes- diera positivo de coronavirus. El cantante grabó el martes con parte del plantel de famosos que tuvo que hisoparse en las últimas horas para poder seguir adelante con la realización del reality que actualmente es lo más visto de la televisión.

Precavidos a los potenciales focos de contagio, desde la productora Boxfish -responsables de la realización argentina de este formato internacional- adelantaron las grabaciones que les permiten manejar ciertos márgenes de comodidad en relación a las emisiones al aire del ciclo: llevan adelantadas dos semanas en comparación de lo que se ve en la pantalla.

El Polaco grabó el martes 13 y al día siguiente -después de sentirse mal durante la grabación- fue diagnosticado con COVID-19 positivo, tras el hisopado correspondiente. De inmediato se activó un estricto protocolo en Telefe, que de por sí tiene cantidad de características súper exigentes. Hay corredores exclusivos para el desplazamiento por las instalaciones para evitar contactos estrechos, luego de que la emisora registrara la mayor cantidad de contagios en un medio de comunicación en lo que va de la pandemia: llegó a tener más de 30 casos simultáneos.

Las alarmas sonaron de inmediato. Se aisló al equipo y se suspendieron las grabaciones del jueves y viernes de esta semana para evitar propagaciones. Inmediatamente, se mandó a hisopear a algunos participantes y al jurado, aunque las realidades son distintas. Varios de los integrantes del equipo artístico del programa ya atravesó la enfermedad: su conductor Santiago del Moro, Belu Lucius, Analía Franchín y El Turco García.

Durante la tarde del viernes y la mañana de este sábado se realizaron los hisopados a Donato di Santis, con resultado negativo; Claudia Villafañe, también no detectable; Vicky Xipolitakis y Federico Bal, entre otros. Iliana Calabró solo se aisló por prevención pero no sin bronca: el aislamiento preventivo le impedirá pasar el Día de la madre, hoy, con su mamá, Coca Calabró.

La realidad es que varios participantes mostraron su malestar por el positivo de El Polaco. El cantante estuvo realizando cantidad de actividades públicas el fin de semana pasado y su hermano dio positivo de coronavirus el día lunes, por lo que lamentaron que haya ido a grabar el martes. Ese día ya tenía algunos síntomas y de hecho El Turco García lo llevó a su casa en su propio vehículo.

La tensión se fue multiplicando con el correr de los días a la espera de los resultados de los testeos del resto del equipo. Tanto Masterchef celebrity como Cantando 2020 están “al filo” por la cantidad de emisiones al aire -en el caso del ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández la presión es mayor porque van en vivo- y son muchos los participantes y sus eventuales contactos estrechos. En el programa de La Flia se sumaron cantidad de contagiados en las últimas horas: Brian Lanzelotta confirmó su positivo y otras parejas tienen reemplazos desde hace varios días.

De tener todo bajo control, el lunes retomarán las grabaciones del reality de cocina, pero muy atentos a reforzar un protocolo de por sí estricto: El Polaco será reemplazado para no detener la dinámica de las grabaciones. Para ocupar momentáneamente su lugar sonaron los nombres de Flor Vigna -comunity manager de las redes del programa- y de Lizy Tagliani, pero aún no hay anuncios oficiales.

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, se contagió de coronavirus al igual que su mujer, Barby Silenzi. Desde el martes, el cantante de cumbia permanece aislado en su casa familiar cuando empezó a sentir síntomas. Por las sospechas, la pareja se realizó un hisopado que dio como resultado positivo.

En el ciclo Los ángeles de la mañana, la periodista Maite Peñoñori relató que se comunicó con el mediático, quien le confirmó que están todos bien, solo estuvieron un poco preocupados por la salud de su hija, Abril. “La nena también tuvo fiebre y ese fue un alerta para ellos. Yo creo que no la hisoparon, pero quedaron todos aislados”, dijo la panelista.

Cabe recordar que cuando las grabaciones estaban a punto de comenzar, Santiago del Moro, conductor del programa, había dado positivo en el test de COVID-19. Al principio la producción temía que esta ausencia pusiera en jaque el comienzo del certamen de gastronomía. Pero, finalmente, no tuvieron grandes complicaciones.

Santiago Del Moro, conductor de Masterchef Celebrity

En ese momento, Santiago le confirmó a Teleshow que tanto él como su mujer, María, y sus hijas, Catalina y Amanda, se encontraban en perfecto estado, aunque aislados en su domicilio. Y dijo: “Estamos bárbaro, totalmente asintomáticos. No puedo decir más nada. Seguiremos en casa hasta el alta médica”. Tras su recuperación, el conductor retomó sus compromisos laborales.

También se contagió Analía Franchín, otra de las concursantes del reality. Ella se enteró de que tenía COVID-19 tras haber realizado una sesión de fotos para el programa a la que fueron todos sus compañeros, menos El Turco García, quien también se estaba recuperando del coronavirus. Cuando Franchín dio la mala noticia, la productora hisopó a todo el staff del programa por protocolo.

“La verdad es que empecé re asintomática. De hecho, no sé muy bien cuándo me lo agarré, ni sé de dónde. Porque la realidad es que yo estuve toda la cuarentena en el campo, fui cuatro días nada más a Buenos Aires. Y no fueron de corrido, sino una vez cada tanto. Pero bueno, este es un virus muy volátil. Así que no sé si fue cuando fui a hacer una compra en el pueblo... ¡Ni idea!”, había relatado a Teleshow apenas se enteró de que tenía el virus.

“Tengo como un resfrío normal, parecería. De esos con los que, tomándote un ibuprofeno o un paracetamol, podés ir a trabajar tranquilamente. No tengo dolores corporales ni ese famoso dolor de cabeza del que todos hablan. Tuve sólo un día una molestia en la cabeza, pero re tranquila. Y la verdad es que lo único que me jode es que perdí el olfato y el gusto. Pero nada más. Así que estoy más que agradecida”, finalizó Franchín.

