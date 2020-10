Luis Machín se enojó porque lo hicieron esperar para una nota en televisión y el periodista lo sacó del aire

El malestar de Luis Machín en una nota (Video: "El Run Run del Espectáculo, Crónica HD)

La situación de los actores no es nada fácil en los tiempos que corren. La mayoría de ellos no han podido trabajar desde mediados de marzo, cuando por la pandemia del coronavirus se suspendieron los espectáculos teatrales, las grabaciones y las filmaciones. Y los pocos han logrado generar algún ingreso, lo han hecho exclusivamente a través de las plataformas de streaming.

Pues bien, uno de los que por estos días está tratando de retomar cierta rutina laboral de manera virtual es Luis Machín, quien junto a su mujer, Gilda Scarpetta, y el hijo de ambos, Lorenzo, está presentando un proyecto teatral llamado En casa miento. Y fue en el marco promocional de esta obra que le concedió una entrevista a El Run Run del Espectáculo, en Crónica HD.

“Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín", fue la presentación que le hizo Fernando Piaggio, quien conduce el ciclo junto a Lío Pecoraro, sin imaginar la respuesta que escucharía por parte del actor. “Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos... Hacemos la nota”, dijo visiblemente molesto el entrevistado.

En ausencia de su compañero, quien no estaba en el programa por un problema de salud, Piaggio no dudó en remarcar la actitud de Machín. “¿Estás con mala onda?”, le preguntó. Y el actor respondió irónico, mientras se tomaba un mate: “No, no... ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Hace cuarenta minutos que estoy esperando para la nota...”.

Pero el conductor no se mostró dispuesto a empezar la entrevista como si nada. “Estoy sorprendido por tu mala onda, Luis”, le disparó. Y, cada vez más ofuscado, Machín señaló: “No, no... Yo estoy sorprendido porque estuve cuarenta minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así”.

Luis Machín junto a su mujer (Foto: Nicolás Stulberg)

Cabe señalar que, debido al contexto del COVID-19, este tipo de notas se realizan a través de Skype o Zoom. Y eso, por momentos, dificulta la comunicación entre el equipo de producción y los entrevistados. “Es la primera vez que nos pasa. Todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas en el que pasan situaciones”, aseguró Piaggio.

Viendo que la situación se ponía cada vez más tensa, Machín trató de bajar el tono de su reclamo. “No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá”, dijo. Sin embargo, el conductor decidió dar por terminada la entrevista en ese instante. “Está bien... Bueno, te deseo un lindo streaming, gracias Luis”, dijo al tiempo que el actor desaparecía del aire.

Ya sin la presencia del actor en pantalla, Piaggio manifestó su indignación frente a lo ocurrido. “Qué desagradable, por Dios. ¡Qué desagradable! Este programa se maneja con respeto hacia todos los actores. No voy a permitir que en esta pantalla de Crónica y en este programa salga gente tan desagradable como lo que pasó recién con Luis Machín. Todos los actores entienden que esta es una señal en vivo y que hay mucha gente trabajando en pandemia”, aseguró.

Y luego cerró el tenso momento hablándole a cámara al actor: “¿Sabés lo que me quedo contento, Luis Machín? Que quedaste vos expuesto, papá. La mala onda que generaste vos con el público. Queríamos charlar un poquito y brindarte la promoción como hacemos con todos los artistas en este difícil momento”.

SEGUÍ LEYENDO

Susana Giménez y el misterio del lago de su mansión en Uruguay: “Hace años que me intriga”

Tras el positivo de su hija, Guillermo Andino confirmó que también tiene coronavirus

Diego Leuco: “Era gordito, a los 15 años llegué a pesar como 100 kilos”