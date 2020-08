La respuesta de las hijas de José Luis “El Puma” Rodríguez a sus fuertes declaraciones: “Los hijos no somos desechables”

La palabra de las hijas del Puma Rodríguez (Video: “Nosotros a la mañana”, El Trece)

—¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?

—No pasa nada. Nos vemos en el cielo.

José Luis El Puma Rodríguez brindó una entrevista a través de un Instagram Live con la periodista Luz María Doria en la cual habló de la mala relación que mantiene (en verdad, no tiene vínculo) con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth, fruto de su matrimonio con Lila Morillo.

Las declaraciones del cantante venezolano cuando fue consultado por sus hijas y su nieta generaron polémica no solo por el tenor de sus dichos sino porque, además, lanzó una carcajada.

Fuerte frase de José Luis "El Puma" Rodríguez contra su ex y sus hijas (Video: Instagram)

Es por eso que las hijas mayores del músico -que también es padre de Génesis (32), de su relación con Carolina Pérez- decidieron salir a hablar. “Nos vimos en la necesidad de defendernos para no permitir más agresiones ni difamaciones”, indicaron las mujeres a través de un audio que le enviaron a Tomás Dente en Nosotros a la mañana, por El Trece.

Liliana y Lilibeth tienen 53 y 52 años respectivamente, trabajan como actrices tanto en Venezuela como en Miami, en donde viven actualmente, y hace muchos años que perdieron la relación con el músico de 77 años. “Pensamos que los vínculos entre padres e hijos son inquebrantables. Van más allá de los lazos sanguíneos: son espirituales y eternos. Y también pensamos que no pueden ser negados, ni mucho menos ignorados”.

Liliana publicó en su cuenta de Instagram una foto de su infancia junto a su madre y su padre

“Los hijos no son desechables. Entiendan eso -enfatizaron- No son un error. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se equivoca”, continuaron y agradecieron el cariño que recibieron desde que si padre hizo las declaraciones. “Estamos muy agradecidas de todo corazón. Quiero que sepan que estamos impresionadas del impacto que tuvo esto y de tanta gente que se ha identificado con nosotras. Mil gracias por eso. Como bien dice Dios, toda verdad tiene que salir a la luz. Y en este caso, pues, fue así”.

En este contexto, las hermanas decidieron realizar una serie de vivos a través de sus cuentas de Instagram. “Queremos acercarnos un poco más a ustedes, a todo ese público hermoso que quiere identificarse más con esto”, explicaron quienes prometieron comenzar con las transmisiones “muy pronto”.

De izquierda a derecha: Lilibeth, Lila y Liliana; arriba, Galilea, hija de Liliana (Instagram)

Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo son fruto del matrimonio de 25 años de José Luis El Puma Rodríguez con la también cantante Lila Morillo, quien le pidió el divorcio, luego que descubriera que le había sido infiel con Carolina Pérez.

Sin embargo, el músico sostuvo que su esposa -y madre de su hija menor, Génesis- no fue la causa por la que él terminó su relación con Lila Morillo.

SEGUÍ LEYENDO

Laurita Fernández no pudo contener las lágrimas al escuchar a Jey Mammón y su canción dedicada a los argentinos que sufren con la pandemia

Lali Espósito no grabará con Omar Montes, denunciado por violencia de género: el pedido de las fans de la cantante

Se anunció el estreno de la quinta temporada “This is Us”: cuáles serán los temas centrales

La reunión de Oasis y la llegada de Messi al Manchester City: ¿tan solo un sueño?