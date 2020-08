Quién es el argentino que pasó de ser productor en Hollywood a componer junto a los ingenieros de sonido de Paul McCartney y Arctic Monkeys

Zepet

Ezequiel Gurovich nació en 1989 en Buenos Aires y es conocido bajo el nombre artístico de Zepet. Tras estudiar producción de televisión en Nueva York, Boston y Los Ángeles, el músico trabajó en el programa de Susana Giménez y también en Hollywood, en el reconocido The Late Late Show, donde se cruzó con artistas de la talla de Ringo Starr, Steven Tyler y Joss Stone, entre otros.

“Mi carrera es un poco diversa porque hace varios años ya que hago videos de entretenimiento para las redes, ahora más que nada en PILO, un canal de YouTube que tiene más de 1 millón de suscriptores. A la música es algo que empecé a darle más bola hace relativamente poco”, comienza su diálogo con Infobae.

Zepet decidió empezar su carrera solista en 2017 grabando parte de lo que sería su primer EP en el icónico estudio Power Station, donde pasaron Paul McCartney, Bruno Mars, Billy Joel, David Bowie y Britney Spears.

“Si bien en la industria del entretenimiento todo es fugaz y momentáneo, creo que en los videos logré encontrar cierta estabilidad. Eso me permite jugar y experimentar a través de esta nueva faceta musical. Ahora con este nuevo lanzamiento, por ejemplo, hice una balada media western, un poco más dark de lo que venía haciendo anteriormente”, resalta.

Zepet nació en Buenos Aires y construyó una carrera en EEUU

“There’s someone for everyone” es el título del single que lanzó el pasado 12 de agosto, masterizado por Bryan Lucey (Arctic Monkeys y Green Day) y producido por Mateo Rodo, miembro de la banda nominada a los Latin Grammy Lucas & The Woods. El lanzamiento está acompañado de un videoclip animado, diferente a las anteriores propuestas del músico.

Al respecto, afirma: “Si bien estoy contentísimo que ya tengo a mis oyentes que están atentos a los nuevos lanzamientos, todavía no me encasillé mucho en lo que hago. Eso me permite seguir probando cosas distintas y no pensar tanto en el público que lo recibe, sino en lo que a mi me gusta y me sale hacer artísticamente”.

“A la vez, el lanzamiento se dio en este contexto de cuarentena, así que tuvo sus particularidades. Hubo que encontrarle la vuelta para grabar ciertos instrumentos a distancia, aunque algo de experiencia con esto ya tenía con otros lanzamientos que saqué antes; o el videoclip, que se grabó con un croma con la menor cantidad de gente posible y todos los cuidados, a diferencia total del video anterior que se rodó completamente en exteriores y más libremente”, detalla.

Respecto a las expectativas que tiene sobre el nuevo trabajo, subraya: “Sinceramente cada vez que lanzo algo nuevo es medio una incógnita de qué va a suceder o qué quiero que suceda después. Obviamente me encantaría que a todos los que me siguen en Spotify y las otras plataformas de música les encante el nuevo tema, lo descarguen y se llene de reproducciones, pero tampoco es que me pondría mal si eso no sucede. Para mí en este proyecto lo importante es que yo esté contento con el resultado final de lo que hice, que la música suene bien, que el video se vea lindo y de a poco ir sumando a mi carrera nuevas canciones en algo que estoy construyendo”.

Y agrega: “Ya es un logro importantísimo que a mi público le guste, que los medios me levanten el lanzamiento y todo eso me motiva a seguir haciendo más cosas. Las cosas medio que se van dando si uno tiene constancia y se rodea de un buen equipo de gente”.







Acerca de su nueva canción

El nuevo single de Zepet habla de la hipocresía de la sociedad que dice ser inclusiva con todas las personas y cuerpos pero que en realidad termina dejando apartada a la gente que no cumple ciertos estándares.

Consultado sobre cómo tomó la decisión de hablar de estos temas, el músico narra: “Fue una mezcla de cosas. Yo tenía la melodía en la cabeza y me senté a componer con la guitarra el primer verso y estribillo sin necesariamente pensar en más que un personaje que estaba solo. Abandoné el tema y meses después, mirando un stand-up, el comediante hablaba de cómo nos encanta decir esta frase: ‘There’s someone for everyone’ (‘Hay alguien para todos') pero que después mucha gente está sola”.

Y sigue: “Ahí me hizo un click y automáticamente lo conecté no solo con la canción y este personaje, sino con la hipocresía a la que estamos expuestos todos los días con mensajes de inclusión que no son más que eso: mensajes. No necesariamente realizan un cambio real. A muchos nos encanta hablar de que creemos en la inclusión o que lo estético no nos importa. Pero después, en las redes y los medios, que nos dan a nosotros lo que queremos ver, se ven otras cosas. La canción es una observación de esta contradicción. No considero que yo lleve alguna bandera para ningún movimiento, sino que a veces se confunden las palabras o las intenciones con el resultado real de las cosas”.

"There's someone for everyone" es el tercer single que Zepet lanza este año

“There’s someone for everyone” es el tercer single y videoclip que Zepet lanza este año. El primero fue “Call me when you break up”, que habla del cambio en el comportamiento de una persona cuando empieza una nueva relación, sobre una cálida marea sonora de rock pop. Luego salió a la luz “Me and my reflection”, canción que alienta al bienestar con uno mismo.

Por último, sostuvo que le encantaría hacer un álbum. “Es mi tarea pendiente como músico. Es probable que este año salga algún single más en noviembre o diciembre, y el año que viene me dedique a llevar a cabo esto. Hoy en día ya la música no se consume tanto así, yo veo que los artistas generalmente se limitan a largar singles porque es la mejor manera de alimentar los algoritmos de las plataformas que exigen cierta constancia en los lanzamientos para destacarte”, comentó.

“No es algo ni negativo ni positivo, pero cambia drásticamente como se consume la música y es muy raro que alguien escuche un álbum de principio a fin como hacíamos antes. Pero bueno, también permite otro tipo de experimentación como artista no tener que tratar de sacar un hit cada vez que sale algo, sino poder tener otros temas que construyen un universo de 10 o más canciones. Así que eso, me gustaría poder llevar adelante un proyecto un poco más extenso”, concluyó.

Zepet trabajó con artistas como Pablo Della Bella, bajista de Ricky Martin; Sebastián Fernández -Stone Giant- y Fernando Lodeiro, multiganador de los Premios Grammy e ingeniero de sonido que compartió su labor con Paul McCartney, Prince, Lady Gaga y Arctic Monkeys, entre otros.

Ahora este argentino, que pasó de ser productor en Hollywood a componer junto a los ingenieros de sonido del ex Beatles y de la banda oriunda de Sheffield, busca seguir abriéndose su propio camino en la música.

