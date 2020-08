Los 10 momentos más emblemáticos de “La Noche del 10″, el increíble programa de Diego Maradona

Diego Maradona

Durante la segunda mitad de 2005 Diego Maradona se dio uno de los gustos más grandes de su vida: conducir un programa de televisión. Fue Adrián Suar quien le presentó el proyecto, pero en un principio el ex capitán de la Selección dudó. La propuesta de debutar en este ámbito venía con un imponente nombre incluido: La Noche del 10.

“El viernes previo al debut me llama Claudia (Villafañe): ‘Diego no lo va a hacer’. Fue muy fuerte escucharla... -recordó Suar, tiempo atrás-. Yo le decía que no me podía hacer eso. Nos fuimos con Pablito Codevilla en mi auto a la casa de los padres de Diego, en Devoto. Ninguno de los dos quería bajar. Finalmente bajé, toqué el timbre, y no me atendía nadie. Entonces veo que la persiana estaba un poco abierta y me asomo como para mirar; me la cierran”.

“En el 2005 todo me había salido mal, y con Diego teníamos todo para darlo vuelta. Ese día se nos escapó. Pero el lunes lo recibimos y le dimos las garantías de que iba a salir todo bien. Y así fue”, recordó el gerente de Programación de El Trece.

Llegó el día del debut, de salir a la cancha y jugar el partido. Como en su época de futbolista, las tribunas estuvieron colmadas y repletas de ojos llorosos, producto de la emoción. La primera transmisión, con Maradona secundado por su viejo compinche Sergio Goycochea, se realizó el lunes 15 de agosto. Hoy, a 15 años del debut de uno de los programas más memorables de la pantalla chica, bien vale un repaso por todo lo que ocurrió en La Noche del 10.

Emoción y satisfacción

Diego Maradona saludando a sus padres (Video: La noche del 10-El Trece)

Varios artistas relacionados a la música, como Fabiana Cantilo, Luciano Pereyra, Vicentico, Los Nocheros, Alejandro Lerner, Bahiano, Airbag, entre otros, entonaron “La Mano de Dios”, de Rodrigo Bueno. Así le dieron inicio al gran show que ese noche cosechó 34 puntos de rating, quedándose como el gran líder. A continuación, apareció Maradona en escena cantando la misma canción, pero en primera persona. Mientras esto sucedía, desde un costado seguían atentos –como ocurrió durante todos los programas- sus padres, Don Diego y Doña Tota, también Claudia junto a Dalma y Gianinna, y los hermanos y sobrinos de Maradona.

“Quiero saludar a los argentinos, en especial a mis hijas, Dalma y Gianinna, porque gracias a ellas estoy como estoy. Lo mío no es un milagro, lo mío es amor. Lo mío es Dalma, Gianinna, Claudia, mamá, papá, mis hermanos, que estuvieron conmigo cuando yo estaba muy mal, estaba muerto. Por eso, le voy a dedicar este y todos los programas a ellos”, abrió Diego.

Glorias futbolísticas

Diego Maradona y Pelé (Video: La noche del 10-El Trece)

Uno de los momento de mayor explosión a lo largo de todos los envíos fue la visita de Pelé. Uno de los máximos referentes del fútbol brasileño y mundial, luego de declarar que fue al programa porque dos vencedores deben estar juntos, contó varias anécdotas. Una de ellas: la vez que quiso comprar el pase de Maradona para llevarlo a jugar al Santos de Brasil. Aseguró que estuvo dispuesto, pero que no se hizo porque Diego no quiso jugar en un equipo de Brasil.

La otra resonante: cuando O Rei le preguntó por el encuentro entre Argentina y Brasil en el Mundial de Italia 90, y el famoso bidón contaminado, del que los jugadores brasileños tomaron agua. Cuenta la leyenda que los futbolistas que lo bebieron quedaron debilitados. “No me acuerdo...”, comenzó Diego, distraído, para luego resaltar: “Bueno, pero se dice el pecado, pero no el pecador”.

La Mano de Dios

Diego Maradona habló del gol con la mano a los ingleses (Video: La noche del 10-El Trece)

En el segundo programa, Maradona reveló la verdad del gol con la mano a Inglaterra en México 86. Escucharlo de su boca hizo que cobrara trascendencia mundial. “El gol con la mano fue, realmente, un gol que quise hacer con la mano”, resaltó sin ponerse colorado. Luego enumeró paso a paso cómo se llevó a cabo esa jugada y qué fue pensando a medida que el guión de esta película fue avanzando.

Ese día, además, el invitado estelar fue el cantante internacional Ricardo Arjona. Lo acompañaron en el living Guillermo Coria, Nancy Dupláa, Nicolás Cabré, el propio Suar y Manu Ginobili.

De diva y divo

Diego Maradona y Susana Giménez (Video: La noche del 10-El Trece)

Cuestiones que parecen inimaginables, sueños imposibles, Diego los hizo realidad. Acá uno de los ejemplos más claros. La máxima figura de Telefe, Susana Giménez, cruzó de vereda para presentarse en El Trece, en el programa de quien por entonces era su amigo. Esa fue la única vez que la Su estuvo en la competencia.

El tramo emotivo de ese lunes se dio con una carta que le escribió Matías Almeyda cuando tenía 12 años y que nunca le pudo hacer llegar, pero que replicaron ese día. Luego, el ex River apareció desde la tribuna y se fundieron en un gran abrazo que terminó con los dos llorando de emoción.

Noche de talentos

Diego Maradona entrevistó a Joaquín Sabina (Video: La noche del 10-El Trece)

Joaquín Sabina tampoco quiso perderse la oportunidad de ver a su ídolo. Tuvieron una linda charla y tocaron varios temas. Se vivió un momento emotivo cuando Sabina se puso a hablar sobre el atentado de Atocha, en España. El episodio terrorista en el que murieron 193 personas aun ronda en la cabeza de quienes lo vivieron de cerca.

Otro de los pasajes trascendentes se dio en el clásico fútbol-tenis. En esta oportunidad, estuvieron Lionel Messi, que en ese entonces hacía sus primeras armas en el Barcelona, Hernán Crespo y Carlos Tévez.

Tampoco pasó por alto la presencia de Cecilia Bolocco. Un chiste de Sabina no le cayó nada bien a la conductora chilena, y durante una semana se habló del tema. Bolocco dijo que la trataron mal durante la trasmisión.

Un canto de emoción

Diego Maradona con Charly García (Video: La noche del 10-El Trece)

En el living estuvieron Valeria Mazza, Andrea del Boca, Juan Pablo Sorín, Guillermo Francella, Cristian Castro, Román Riquelme, Andrés D’Alessandro, Vicentico.

En esta ocasión, el invitado estrella, con el que tuvo un mano a mano, fue Charly García. En el medio de la charla, Diego le pregunto por la vez que se tiró desde un noveno piso a una pileta. El músico le contó todos los pormenores. Antes de pedirle que no se tire, las personas que estaban allí tomaron sus teléfonos celulares para registrar la escena. Luego de eso, cerró con humor: “Cuando estaba en el aire esperaba verlo a Dios. Pero no te vi”, bromeó García.

Dios y el Diablo

Diego Maradona se entrevistó así mismo (Video: La noche del 10-El Trece)

En la noche del lunes 17 de octubre se jugó con el número 10, ese que tan bien lo representa futbolísticamente. Justamente, cuando llegaron a esa emisión, Maradona se entrevistó así mismo. Fueron varias horas de filmación para poder lograr el reportaje. Se habló de todo: la familia, el fútbol y su paso por las drogas. Midió casi 25 puntos de rating.

No contaban con su astucia

Diego Maradona con su ídolo, Chespirito (Video: La noche del 10-El Trece)

Pocas veces se lo vio a Diego rendirse a los pies de quien se le paró adelante. La presencia de Roberto Gómez Bolaño lo hizo estremecer. “Lo único que me sacaba la tristeza después de perder un partido era ver El chavo del 8. A mí usted me llena el alma, me llena el corazón”, le dijo a Chespirito.

Las muestras de cariño fueran reciprocas. El creador de El Chapulín Colorado -admirador confeso de El 10- también le demostró su amor. Rendido a sus pies, Maradona tomó del brazo al mexicano y le presentó a toda su familia.

Campeones de barrio

Diego Maradona y Mike Tyson (Video: La noche del 10-El Trece)

A lo largo de los envíos, las estrellas internacionales fueron moneda corriente. Si bien era otra época y el precio del dólar para las contrataciones era otro, la gran mayoría de los invitados le hicieron saber que participar del ciclo era un privilegio. Las emociones y sentimientos se apoderaban de cada entrevista.

Ocurrió lo mismo con el Mike Tyson. Apenas pisó Buenos Aires, lo primero que hizo el ex campeón mundial de boxeo fue fue visitar Fiorito, el lugar en el que nació y creció Maradona. “Estuve en tu barrio y es muy parecido al mío. Venimos de lugares similares. Algunos dicen que somos algo excéntricos”, le dijo Tyson.

En ese 2005, la actualidad de Diego era muy distinta, al punto que cuando Mike le preguntó cuántos hijos tenías, le respondió: “Dos, Dalma y Gianinna”.

Esa noche participaron Juan Sebastián Verón, que se preparaba para participar del Mundial de Alemania 2016, Fernando Redondo y el cantante Enrique Iglesias.

Diego y la política

Diego Maradona y Fidel Castro (Video: La noche del 10-El Trece)

A lo largo del recorrido de La Noche del 10, la política estuvo a un costado. Siempre se intentó mantener un clima festivo y no involucrarse en temas que dividieran aguas. Sin embargo, con una persona en particular Diego hizo una excepción. Su amistad con Fidel Castro, que se empezó a forjar cuando se vieron por primera vez en 1987, hizo que quisiera tenerlo en su programa.

Con todo organizado por el mismísimo Diego, viajó a La Habana para entrevistarlo. La charla fue dividida en cuatro programas. Castro mostró por primera vez las cartas que Maradona le había mandado a lo largo de los años.

