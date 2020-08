Federico D’Elía criticó la actitud de Asociación Argentina de Actores frente a la crisis del sector: “No nos dicen nada por no molestar al Gobierno”

Federico D'Elía (Verónica Guerman)

La semana pasada, más 2600 actores y actrices reclamaron mediante una carta abierta que el Gobierno nacional contemple la situación del sector, que vio interrumpidas sus actividades desde mediados de marzo debido a la pandemia del coronavirus. La misiva, firmada por figuras como Dolores Fonzi, Dady Brieva, Mercedes Morán, Mex Urtizberea, Mauricio Dayub, Natalia Oreiro, Muriel Santa Ana y Laura Azcurra, entre muchos otros, aseguraba que en la actualidad el 90 % del gremio se encuentra sin trabajo. Y exigía que se tomaran medidas como la exención del pago del monotributo y autónomos y compensaciones salariales, además de generación de contenidos y la regularización del derecho de interpretación en las distintas plataformas de streaming,

Cabe recordar que, días antes de que se impusiera la cuarentena obligatoria en toda la Nación y teniendo en cuenta que para hacer ficción el contacto físico es casi indispensable, la Asociación Argentina de Actores había decidido el cese de actividades de sus afiliados, por lo que se suspendieron las grabaciones de tiras y los rodajes de películas en todo el país, como así también se bajaron los telones de las salas teatrales.

Sin embargo, pasados cinco meses de la llegada del COVID-19 a la Argentina, la situación de muchos actores que no cuentan con ahorros suficientes y necesitan trabajar para poder subsistir, se ha vuelto insostenible. Y es por eso que, muchos de ellos, han alzado sus voces no sólo para hablar de sus situaciones personales, sino también para solidarse con los colegas que se encuentran en condiciones más vulnerables.

En diálogo Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Federico D’Elía no le escapó a la polémica. El actor, que no formó parte de las figuras que iniciaron el reclamo, mostró su solidaridad con sus colegas y dijo: “Con lo de la carta no participé ni me invitaron a firmar, no es un reproche tampoco. La leí, pero no la analicé demasiado, me parece que hay muchas cosas que en este momento es lógico que se pidan. Y me parece que esa carta la tendría que haber encabezado la Asociación Argentina de Actores, me llama la atención su ausencia”.

Un fragmento de la carta abierta de actores y actrices

D’Elía se mostró crítico con respecto a la actitud del gremio que los representa y que en la actualidad se encuentra presidido por Alejandra Darín. “A mí me parece que no nos dicen nada por una cuestión ideológica, para no molestar al Gobierno. Hay que pensar en los actores, en todos. Cuando pedimos trabajar y si pedimos ser esenciales, es difícil tipificar qué es esencial o no, pero nosotros necesitamos trabajar”, opinó.

Por otra parte, Federico destacó la importancia de que se empiece a trabajar en la manera en que, llegado el caso, se volverá a la actuación. “El Gobierno va a decidir cuando empezamos, pero sí tenemos que empezar a laburar en el protocolo: cuando empecemos lo tenemos que tener ya listo y esto es lo que siento que no se está haciendo para agilizar”, explicó.

Con respecto a su postura, D’Elía aclaró: “Actores sabe cuál es mi posición, sí me preocupa que no es una cuestión de amigos y enemigos, porque somos uno. Yo no los tengo como enemigos, hay gente que está ahí adentro que quiero mucho. Pero de esta gestión me diferencio mucho y me gusta diferenciarme”.

Finalmente, el actor señaló: “Muchas veces nos vemos perjudicados por la política y, si bien mete la cola por demás, somos nosotros más papistas que el Papa. Ojalá que esto no termine en una pelea, que termine en algo positivo. Los actores tenemos que comprometernos mucho más, no porque ahora estamos todos rascándonos, comprometernos en el tiempo”.

