Sigue el escándalo en Bake Off: señalan a otra participante por ser repostera profesional

Agustina Fontela junto a Paula Chaves en Bake Off (Foto: Instagram)

A medida que se acerca la gran final de Bake Off, que se verá el próximo 5 de julio por la pantalla de Telefé, se incrementan los escándalos en torno los participantes que llegaron a las últimas instancias de la competencia. Y es que, la principal regla para poder ingresar al reality, es que los concursantes deben ser amateurs. Pero, por lo visto, en esta edición del ciclo de repostería que conduce Paula Chaves se filtró más de un profesional.

El programa fue grabado en su totalidad a mediados de 2019, en una estancia de Pilar, pero recién encontró un lugar en la grilla del canal a fines de febrero del este año. Y, desde que comenzó, no sólo mantuvo muy buenos niveles de audiencia, sino que cada domingo se convirtió en tendencia en las redes sociales. Sin embargo, el fin de semana pasado, los fanáticos del concurso pusieron en evidencia lo que ellos consideraron “un fraude”. Y es que descubrieron que Samanta Casais, una de las finalistas del certamen, ya se había desempeñado como pastelera de manera profesional antes de ingresar al reality.

Esto se sumó a un error involuntario del canal, que en su cuenta de Twitter oficial y tratando de promocionar la semifinal del concurso, mostraba sólo a tres e los cuatro participantes, adelantando que la eliminada de ese día sería Agustina Fontela. Cosa que, finalmente, ocurrió.

Agus haciendo una selfie junto al jurado y la conductora de Bake Off en su despedida del ciclo (Instagram @agus.bakeoff)

Pero ahora, la última participante en abandonar el ciclo pasó a ser la protagonista de un nuevo escándalo, ya que comenzaron a circular pruebas que indicarían que ella tampoco cumplía el requisito de ser amateur. Según mostraron los seguidores del programa, Agus ya promocionaba sus tortas en su cuenta de Instagram desde mediados de 2017, es decir, dos años antes de entrar al certamen.

Por otra parte, según se pudo constatar en uno de sus posteos, Fontela también había formado parte de una exposición de pastelería profesional que se realizó en Neuquén bajo el nombre de “Expo Patagonia Pastel”, en septiembre 2018.

El posteo de Agus durante la "Expo Patagonia Pastel"

Frente a esta “acusación”, Agus se defendió diciendo: “No soy profesional, no estudié pastelería y a esta expo fui yo voluntariamente para colaborar con un evento de la Patagonia. Me pagué los pasajes, el alojamiento, todo, y di una clase gratuita”. Dicho sea de paso, la participante no borró ninguno de las publicaciones de las preparaciones que vendía de manera particular antes del programa, dando a entender que no tiene nada para ocultar.

Claro que, a diferencia de Samanta, Fontela ya fue eliminada del ciclo. Hasta el momento, siguen en el certamen Casais -la participante de la polémica, de quien también se supo que había sido incriminada por “homicidio culposo” por un accidente de tránsito- Damián Pier Basile y Agustina Guz. Y, obviamente, tanto la conductora del programa como los miembros del jurado, Cristophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar, ya saben cuál de ellos se hizo acreedor a los 600 mil pesos de premio dispuestos para el mejor pastelero.

Fontela y una de las tortas que promocionaba en 2017

No obstante, desde las redes sociales muchos de los fanáticos del reality piden que se vuelva a realizar la final del concurso. Y hasta Mario Pergolini se sumó a esta propuesta, después de ver las imágenes que subió Samanta mostrando los arreglos que había hecho en su cocina y que, al entender de muchos, había financiado con el dinero de su premio. Pero, hasta ahora, las autoridades de Telefé no se han manifestado al respecto. Y ´por lo pornto, este domingo, se verá el programa correspondiente, tal como fue grabado hace un año.

SEGUÍ LEYENDO:

En medio de la polémica por supuesto fraude en “Bake Off”, la lista de locales gastronómicos en los que trabajó Samanta Casais

La original propuesta para la transparencia en la final de “Bake Off”, en medio de la polémica por supuesto fraude

Los mensajes de Paula Chaves y Christophe Krywonis en medio del escándalo con Samanta de “Bake Off”: “Todo se va a aclarar”