Delfina Chaves reveló un episodio inédito para acallar los rumores de una intervención estética en sus labios

Delfina Chaves, en la piel de Lucía, en ATAV (Consuelo Oppizzi)

Este lunes, El Trece volvió a emitir Argentina, tierra de amor y venganza, la exitosa ficción que protagonizaron en 2019 Delfina Chaves, Albert Baró, la China Suárez, Benjamín Vicuña y Gonzalo Heredia. Fue la novela más vista del año pasado y en medio de la pandemia por el coronavirus, los jefes de programación decidieron que regrese a la pantalla.

Con libros de la dupla formada por Leandro Calderone y Carolina Aguirre, y dirección de Sebastián Pivotto y Martín Sabán, la tira diaria está enmarcada en la Argentina de la década del 30, en tiempos de bonanza y progreso, con oleadas de inmigración principalmente europea, sucedidos luego por una etapa de decadencia política y económica. La novela tuvo dos partes, y un salto en el tiempo que fue uno de los hallazgos de la historia.

Cuando terminó la novela se habló de una posible continuación ambientada en la década del 60, haciendo un salto en el tiempo de 20 años. “Hoy, preguntarse algo así es difícil. Pero creo que es la intención y el deseo de muchos: que la novela tenga una segunda parte con todos los personajes que sobrevivieron y que aún tienen historias para contar”, dijo Benjamín Vicuña sobre el regreso de ATAV.

Delfina Chaves, que fue una revelación en su rol protagónico, tiene 24 años y comenzó su carrera en los medios en 2012 en la sitcom Concubinos, que emitió Telefe y protagonizaba su hermana Paula Chaves y su cuñado Pedro Alfonso.

Más tarde, llegó su debut en teatro con la obra Viaje de locura, con la cual realizó una gira nacional. También hizo teatro en Criatura emocional, dirigida por Fernando Dente. En televisión también tuvo una participación especial en Tu cara me suena (Telefe) interpretando a uno de los integrantes de One Direction.

En 2015, protagonizó junto a Juan Gil Navarro y Gloria Carrá, el unitario La casa del mar, en donde interpretó a la nieta desaparecida de un senador. En 2016, integró el elenco de La Leona (Telefe), y en 2017 fue parte de Amar después de Amar, también por Telefe.

En la ficción, la actriz tuvo una relación con Torcuato (Benjamín Vicuña) pero se enamora de Bruno (Albert Baró) (Consuelo Oppizzi)

Ante la insistencia de su millón y medio de seguidores de Instagram, la menor de las hermanas Chaves contó por qué tiene un particular detalle en su boca. “Me rompí el labio a los 11 años y me dieron como ocho puntos. No tengo botox, pero sí los ovarios al plato”, escribió la actriz en una Story junto a una foto en la que señala su labio superior.

Rápidamente, Paula se sumó a la anécdota y recordó que fue una de las primeras en socorrer a su hermanita. “¿Y quién llegó más rápido que la ambulancia, fingiendo que estaba todo bien cuando tenías el labio colgando?”, agregó la conductora junto al emoji levantando su mano dejando entrever que la socorrió de inmediato.

El posteo de Delfina y Paula Chaves

La actriz, que también incursionó como modelo, tiene una excelente relación con su hermana Paula. Incluso, en distintas entrevistas contó que la conductora se hizo cargo de la economía de la casa familiar cuando su madre enfermó. “Ella (Paula) era la que llenaba la heladera de casa y me compraba ropa. Estaba pendiente de cada necesidad. Somos muy compinches. Los tres somos unidos y cada uno ocupa un lugar distinto e importante en la familia”, dijo Delfina cuando habló de los principios de su carrera artística.

Risa cómplice de hermanas: Delfina y Paula Chaves

SEGUÍ LEYENDO

Desencuentros, convivencia forzada y el fin del mito de Cupido: los famosos que se separaron en cuarentena y afrontan un duelo doble

El enojo de Nicole Neumann cuando le estornudaron cerca durante una nota: “Horrible gesto”

Polémica entre Belén Francese y los vecinos de su edificio: la acusan de no cumplir con el protocolo por el coronavirus