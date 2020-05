Al ser consultado sobre sus sensaciones al conocer que el test de coronavirus le había dado positivo, contestó: “Imaginate… Aparte, por mi familia. Acá vine con mi hijo y mi hija, para que me vean el pie. Vino una diabetóloga y me dijo ‘te tenés que quedar internado’. Me hicieron unos estudios y me dijeron que había posibilidad de que tuviera el virus. Y ayer salió que estaba confirmado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. El miedo está. Es difícil: no es una cosa que decís ‘son unas horitas y mañana salgo’”, explicó el hombre, que poco tiempo después moriría a causa del virus.