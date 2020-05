—Trato de mantener el equilibrio porque disfruto mucho de comer. Tengo días donde no como tan “sano“, ya que me parece fundamental para mi salud mental. En general, en la semana me cuido en todas las comidas y me voy dando gustitos controlando la porción, como por ejemplo un chocolatito, una porción de torta hecha por mí o lo que se tenga ganas en el momento, generalmente después de cenar. Durante el fin de semana elijo dos comidas “libres“, pero no días enteros: por ejemplo, la cena del sábado y el almuerzo del domingo. Nunca pude seguir dietas y no estoy de acuerdo con ellas. Me parece fundamental aprender a comer saludable, adquiriendo bueno hábitos que se puedan mantener el tiempo. Pienso que la información es poder, e informándome sobre algunos aspectos básicos de nutrición aprendí muchas cosas que aplico día a día. Hago mucho hincapié en que mi comida sea de calidad y variada, siempre dándome los gustitos que quiero de manera controlada ya que tengo en cuenta el placer, algo que tiene que ir de la mano con la alimentación. Creo que es muy importante que se asesoren con profesionales que tengan esta mentalidad de “no dieta”.