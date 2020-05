"Cuando volví, tenía 15 kilos menos. Tenía miedo de contarle a mi mamá lo que me estaba pasando porque me iba a decir: '¡Volvete!’. Tuve un año de padecimientos y un día me harté. Me apersoné a la casa de mis suegros y no saben todo lo que les dije... Me tenía que defender: me decían que era una put…, que era una ladrona, que le mentía con la edad, que le mentí con mi título y que no era contadora, que conocían al del puesto de diario de enfrente de la casa de mi mamá y que les contó que tenía el documento cambiado, que iba a tener un hijo y me iba a escapar… Y mirá, acá, cornuda, y sigo cuidándolo y lo amo, por más que nos matemos”.