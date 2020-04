—Si me llevo por la gente que está poniendo en los ascensores que los médicos se vayan a vivir a otro lugar porque los pueden contagiar, pienso que no. Si voy a fondo, fondo, fondo, pienso que habrá algunos que somos, que tratamos por lo menos, de ser muy solidarios, y habrá otros que no. Habrá quién sí y quién no. No me gusta a mí generalizar que la Argentina es solidaria. A lo mejor la gente que pone eso, a las nueve de la noche sale a aplaudir a los médicos. Somos raros. Ayer estuve, escuché una cosa de Pedro Cahn fantástica, porque dijo que al final no tenemos que preocuparnos quienes tenemos prepagas y tenemos miedo que nos quiten una cama porque es muy posible que quienes tengan un sanatorio privado, en el caso de que esto se desmadre, que ojalá que no sea así, pienso que no va a ser así, a lo mejor somos nosotros los que tenemos que pedir una cama en el hospital público. No tenemos que ser tan soberbios cuando creemos que podemos algo.