En medio de la abundancia de información sobre el tema que mantiene en vilo al mundo, Rinaldi sostiene que trata de mantenerse con los pies en la tierra. “Miramos las noticias, pero no estoy asustada. Más bien diría que confiada en que vamos a salir pronto de esta situación, porque se supone que la gente está tomando consciencia y estamos haciendo lo correcto para que no se propague el virus. Si no vuelve todo a la normalidad, en ese caso no sé que decir. Sería muy triste. Elijo pensar de manera positiva ante esto que nos perjudica y que nos desborda a todos. Hay que tener calma y hacer cada uno lo que le corresponde. Cada uno tiene que poner su granito de arena, y hacer lo que se debe".