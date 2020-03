Morissette ya tenía dos álbumes editados cuando salió Jagged Little Pill (Alanis, de 1991 y Now Is The Time, de 1992), que solamente se habían lanzado en Canadá, su país de nacimiento. El corte promocional, You Oughta Know, era el tanque que venía con la colaboración en estudio de Flea y Dave Navarro, por esos años bajista y guitarrista de Red Hot Chili Peppers. Vale decir que el apoyo de Madonna a través de Maverick fue un factor clave en la difusión del material a nivel global. La reina del pop la escuchó y supo enseguida que tenía oro en polvo, los millones que facturarían más tarde llevarían a ciertos desencuentros entre las artistas, que terminaron perfectamente resueltos. La sociedad concluyó con una pacífica separación en 2010. Los negocios son los negocios.