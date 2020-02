La actriz participó del debate sobre la “grieta” en el feminismo y se mostró dolida con la situación que se desencadenó con su colega Jimena Barón, quien recibió duras críticas y tuvo que alejarse por unos días para que esto no le afectara a su salud. “A mi me parte el alma el tema. Me da ganas de llorar que entre nosotras luchemos de esta manera. Nosotras somos fomentadoras de confianza en nenas, en chiquitas que están mirando la tele y que pase esto es una falta de respeto hacia nosotras mismas”, comenzó diciendo al borde del llanto Brédice.