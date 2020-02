Bublé ya se había presentado ante el público, tiempo después de terminado el tratamiento de Noah, pero señaló que en ese momento no se sentía seguro de su regreso: “La verdad es que no creo que estuviera listo. Pensé que sí, pero tuve un momento realmente difícil con el proceso de tener que hablar con la gente. Pensé que sería incómodo, pero que sería sincero y trataría de seguir el guión”. Y agregó: "Me avergonzó que no podía manejarlo, no estaba listo”, aseguró el cantante y sostuvo que no supo sortear los encuentros que tuvo con otros padres que estaban pasando su misma situación: “La gente me decía que su hijo también estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, o que estaban rezando por mí”.