Con fecha de estreno el 27 de septiembre de este año y basada en el best seller “A vast conspiracy: The Real Story of the sex scandal that nearly brought down a president” de Jeffrey Toobin, la serie cuenta en su producción con la misma Monica Lewinsky. En el rol de ella veremos a Beanie Feldstein ( actriz de Lady Bird y hermana del también actor Jonah Hill), mientras que Bill Clinton será interpretado por Clive Owen.