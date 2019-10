Los hermanos tienen 26 y 31 años y siempre tuvieron a la música como su principal hobby. “Nuestros padres nos impulsaron a entrar en ese mundo. A los 11 empecé a grabar cosas en la compu, porque me gustaba la idea de hacer algo que no existía, mostrarlo y copiar a los artistas que me gustaban. Yo quería emular su sonido y con mi hermano lo hacíamos todos los días en diferentes géneros. Se puso cada vez mas serio y es la fortuna de que somos parte de la generación de artistas que se pudo dar a conocer por las rede sociales”, contó Dandee.