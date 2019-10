—Absolutamente. Esa es la sensación fabulosa que tengo hoy. No me como ni media, no me hago rollo por pavadas… Estoy como muy centrada en lo importante. Y estoy muy amigada conmigo misma, con mi figura y ni hablar con mi edad. Es como que estoy encontrándole todo el tiempo cosas positivas a la madurez. Por eso siento que los 50 años son una edad de plenitud fuera de serie. Y no es que esté haciéndole marketing positivo a la edad porque la tengo. De verdad, siento que es una maravilla. Así que la estoy disfrutando a más no poder.