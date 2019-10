“Yo no tengo ningún problema con Marcelo. Lo voté dos veces, he trabajado en el Bailando y casi siempre nos saludamos para los cumpleaños. Soy un tipo que no molesto a nadie ni soy pesado. Tengo una buena relación con él. No me dijo nada sobre mi candidatura pero supongo que ya lo sabe y seguramente le parece bien que haya tomado esta decisión. En eso él es amplio y me parece que ese es el juego de la democracia”, asegura el actor, que formó parte del recordado Show del Chiste de VideoMatch y del Bailando 2012.