"Después de haber pasado muy malos momentos desde chica, con la desaparición de mi papá, cuando a mí me dicen 'hija de Montoneros' como si yo hubiese elegido que mi papá desapareciera… Imaginate lo poco que podía entender siendo niña lo que ocurría en este país que con tantos muertos se había desangrado. Mirá si voy a querer que mi papá desaparezca o que festeje que a mi viejo lo hayan matado por su ideología. Cuando me pegan por mi papá me pegan a mí", dijo.