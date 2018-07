—Estaba en un recital, fui a verlo como público: no soy fanática, sí me gustan sus canciones. Y le pegué sin querer a una persona que no le tenía que pegar, que era el seguridad de su representante de ese momento. Me pide mi ticket y me lo cambia. "¿Fila 3?", le digo, sorprendida: "¿Cómo me estás cambiando por fila 3, si recién me querías sacar del show?". Me mira: "No, no, no, esperá. Fila 1". ¡Me lo cambiaron por fila 1! Y el tipo sigue: "Bueno, no sé si sabés que Luis Miguel está buscando una corista, y me dijeron que vos cantás". "Sí, estudié canto un tiempo, pero no estoy acorde a las circunstancias, no puedo reemplazar a una vocalista de Luis Miguel", le digo yo. Bueno, se ve que era lo que querían: a los tres días debuté en el Orfeo de Córdoba.