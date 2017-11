"¿Cómo me imagino como madre? No tengo idea –confiesa- Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Aunque me cueste, intentaré no ser tan sobreprotectora y darle las libertades necesarias", le confesó a Teleshow la artista, quien más allá de sus Nueve Lunas hará temporada teatral en Carlos Paz para luego sí dedicarse de lleno a su niña.