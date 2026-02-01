Matías Alé contó el motivo por el que echó a Alfa de su obra en Mar del Plata: “Me perjudicaba”

En medio del escándalo con el exparticipante de Gran Hermano, Alfa, Matías Alé explicó su decisión de sacarlo del proyecto teatral (Almorzando con Juana – El Trece)

La temporada teatral en Mar del Plata, siempre vibrante y competitiva, se sacudió a mediados de enero tras el conflicto entre Matías Alé y Walter “Alfa” Santiago. En ese entonces, el exparticipante de Gran Hermano fue apartado de la obra Asia caliente, y desde ese momento el revuelo mediático y los rumores sobre lo ocurrido no dejaron de crecer. Ahora, semanas después del episodio, Alé decidió explicar en público el verdadero motivo detrás de la polémica decisión, y lo hizo en su paso por Almorzando con Juana (El Trece), aportando detalles inéditos de la interna que marcó uno de los momentos más comentados del verano teatral.

En la charla, Alé habló sobre el presente de la cartelera marplatense y la feroz competencia por llenar las salas. “Hoy el espectador viene a ver un espectáculo y elige… Antes la gente venía primero 15 días a Vacaciones en la Mar del Plata, te venían tres días. A veces elegían tres espectáculos, pero hoy eligen uno. En el caso de ellos, que además la gente tiene la posibilidad de comprarlo en cuotas. Hoy la gente no puede gastar más de quince mil pesos, por más que las entradas sean un poco más caras. Entonces, hoy nosotros trabajamos con lo que es la calle Rivadavia…”, reconoció ante la mesa de Juana Viale. Así, el actor resaltó la importancia de la promoción directa y el contacto con la gente fuera del teatro. “Yo voy a los hoteles con mi cartelito. Promoción a las dos horas… Es la única forma. Después, yo soy una empanada en la calle, en serio. Es la única forma porque si no, no hay manera”, explicó.

Alé compartía elenco con Alfa, a quien debió desvincular de la obra ante su actitud con la gente (Instagram)

En ese contexto, Juana fue directa. “¿Es verdad que iba a estar Alfa?”, indagó la conductor, a lo que Alé respondió: “Estuvo”. La anfitriona fue más allá: “Pero que él no quería ir a la calle. ¿Era verdad que no quería ir a promocionar la obra, que tenía problemas con el vínculo con el público?”. Por su parte, el actor le explicó: “Sí, para mí ya es un tema súper terminado, pero si querés te lo cuento rápidamente…”. Ante la consulta sobre cuándo había ocurrido la desvinculación, profundizó: “El 11 de enero lo tuvimos que correr, yo se lo había avisado. A mí no me gusta ser así, pero lamentablemente su forma poco empática con la gente cuando se acercaba a tener un vínculo con él me perjudicaba, pero no en la boletería… Yo, saben lo que yo soy con la gente y todos me conocen”.

El actor explicó además que siempre priorizó el trato cálido con el público.“Obvio. Mírenme, soy actor, queremos actuar. Y nada, tenía problemas con el contacto social, no le gustaba que lo toquen, que lo abracen, que se yo. Entonces, le sugerí si podía volverse a Buenos Aires”, resumió, admitiendo que la falta de empatía e integración de Alfa terminó siendo contraproducente para el espectáculo. Juana, comprensiva, remató: “Para no… Era contraproducente para el espectáculo”.

La producción de Asia caliente desvinculó a Walter ‘Alfa’ Santiago luego de su actitud con el público (Captura de Gran Hermano)

Cuando la polémica se hizo pública, allegados a la producción de Asia caliente confirmaron a Teleshow que la decisión de apartar a Alfa fue tomada después de varios reclamos por su interacción con el público y por conductas consideradas inapropiadas para el espectáculo que lideran Alé y Jorge “Carna” Crivelli. La información fue inicialmente difundida por Fede Flowers a través de sus redes sociales, quien explicó que la desvinculación estuvo motivada principalmente por la negativa de Alfa a sacarse fotos con espectadores y familias, así como por el incumplimiento de acuerdos vinculados a actividades promocionales en la peatonal Rivadavia, esenciales para atraer público y potenciar la venta de entradas.

Fuentes cercanas al elenco sumaron detalles. “Es verdad que hace eso. Maltrataba a la gente en la calle que le pedía una foto, a la gente del teatro en el que estaba. También tenía malos modales, como no saludar”, confirmaron a este medio, reforzando que el malestar no solo era externo sino también interno, afectando el clima de trabajo y la dinámica del grupo.