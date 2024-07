Gran Hermano, el día después: proyectos, contratos y sueños de los participantes del reality

La primera vez en Gran Hermano: el día que cambió la vida de sus protagonistas

Llegar a Gran Hermano no es tarea fácil. Hay que sortear distintas instancias y castings, mostrar carisma, “convencer” a los seleccionadores y también contar con una pizca de azar para ofrecer justo el perfil buscado en cada uno de los casos. Una vez cruzadas todas esas barreras, hay que tener la templanza y la capacidad para adaptarse al aislamiento, para convivir con extraños y para tener siempre en claro el objetivo. Si todo eso suena dificultoso, mucho más lo es el después, transcurrida la competencia. Cuando la persona que ingresó sale transformada, es famosa y la experiencia la atravesó. ¿Cómo se construye una carrera artística sobre los cimientos de un reality show? ¿Qué mostrar que no se haya visto y genere interés, cuando ya unas docenas de cámaras mostraron todo 24 horas por meses?

Ante este desafío se paran hoy los participantes recién salidos de la undécima edición de Gran Hermano, la correspondiente a la temporada 2023/2024. Es ahora o ¿nunca?. Con su imagen aún “fresca”, es el momento de cerrar ofertas laborales o generarlas, para no quedar en las estadísticas de los que pasaron por el ciclo sin pena ni gloria, que es lo que suele suceder con la mayoría de la nómina.

Teleshow se comunicó con los participantes, algunos de ellos no quisieron responder -como Juliana Furia Scaglione y Cata Gorostidi- y otros saben que la cuenta regresiva apremia. Una de las protagonistas de esta edición, Virginia Demo, consiguió trabajo en tiempo récord y ya debutó en la calle Corrientes. Lo hizo en el musical Legalmente Rubia y Laurita Fernández, su protagonista, la recibió con mucha alegría.

Virginia Demo con Laurita Fernández en el debut de Legalmente rubia (RS Fotos)

“Entré a Gran Hermano para demostrar que a esta edad también se puede empezar. Cuando no sos conocida, cuesta un montón. Y después de mi paso por el reality, esta es una oportunidad enorme y se los reagradezco. Conseguí mucho más de lo que esperaba. Lo más importante es el cariño de la gente”, dijo la humorista oriunda de La Plata cuando anunció su incorporación a la obra.

En diálogo con este medio además, anticipó que volverá con su unipersonal, con el que se presentaba antes del ciclo. “Es el mismo texto que venía haciendo, que es nuevo y muy bueno, pero seguro le agregue algunas cosas de mi paso por el programa”, explicó. “Calculo que será a partir de agosto, primero tengo que hablar con la producción de Legalmente rubia para ver qué día me queda libre, quiero hacerlo al menos una vez a la semana”, aclaró. Imparable, Virqueenia, como la llaman sus seguidores, contó que tiene otra propuesta bastante avanzada pero que, como no está confirmada, todavía no la puede decir.

Agostina Spinelli se sumó a una famosa plataforma de contenido para adultos (Foto: Divas Play)

Otra hermanita que tiene proyecto cerrado es Agostina Spinelli. La expolicía se sumó a una famosa plataforma de contenido erótico. “Siempre me gustaron las fotos sexy en ropa interior. Jamás tuve perjuicios ni temores, cero vergüenza. De hecho, antes de entrar a Gran Hermano hacía fotos para una marca de lencería”, afirmó y aclaró que eso no es problema para su hija Morena, de 16 años, ni para su familia: “Ella está acostumbrada y por supuesto que le conté a mi familia, pero no es un problema, ellos siempre me apoyaron en todo”.

En las últimas semanas, ya fuera de juego, aunque asistiendo a la tribuna y a los debates del programa, se cruzó con un excampeón del ciclo, Luifa Galesio -ganador de Gran Hermano 2016- y el flechazo fue inmediato. Fue en uno de esos programas cuando blanquearon el romance con el joven que estuvo en pareja con Ivana Icardi, es jugador de fútbol y vive en Italia. “Venimos bien con Luifa, nos estamos conociendo”, contó Agostina y sobre la posibilidad de viajar a verlo cuando el joven termine el receso en el fútbol y deba regresar, aseguró: “Obvio que quiero conocer Italia, de hecho me voy a ir a vacacionar unos días”.

Lisandro Navarro apunta a un futuro entre el modelaje y la actuación

Lisandro Navarro también está cargado de proyectos. “Estoy con producciones de fotos, modelaje. Tengo tres desfiles por venir y estoy trabajando con algunas marcas. Son contratos extendidos”, explicó el asesor financiero que salió de la casa en el duodécimo puesto y que arrancó a estudiar actuación. “Me gustaría ir para ese lado, ya sea televisión o teatro”, agregó sobre esta nueva pasión que encontró post reality.

Por otro lado, ya fuera del ambiente, Licha abrió un nuevo horizonte: “Tengo en planes lanzar mi marca de ropa deportiva para entrenar, eso es lo más firme”. Pero por supuesto, deja la puerta abierta a nuevas propuestas: “hay algunas cosas dando vueltas pero aún no puedo contar nada. Esperemos a ver cómo se va dando todo, pero por suerte estoy estoy muy bien encaminado, con mucho trabajo y estoy contento”.

Martín Ku con Arturo, un amor inseparable

Martín Ku ya era bastante conocido en el universo de las redes sociales antes de entrar a la casa, sobre todo por los videos que grababa en TikTok junto a su amigo, Facu Chen -quien también ingresó al reality como familiar y vivió algunos días con los habitantes de GH-. El Chino, como lo conocen todos, ganó varios premios mientras duró el juego, desde una casa hasta un sinfín de electrodomésticos y objetos tecnológicos y se llevó a Arturo, el perrito rescatado que ingresaron para concientizar sobre la adopción animal. Para muchos, era el gran candidato a ganar el certamen.

Afuera de los muros del reality, colabora con algunas marcas como influencer pero aún no tiene ningún proyecto concreto cerrado. “Por ahora no tengo nada definido, pero seguramente continúe con algún streaming. La idea es que me sigan viendo. Evaluaré las propuestas que me lleguen y decidiré en base a eso”, contó el publicista y personal trainer que dejó la casa ocupando el quinto puesto.

Sabrina Cortéz

Sabrina Cortéz revolucionó todo con su belleza, tanto afuera como adentro del reality. Entró, salió, volvió a entrar en el repechaje y finalmente dejó el juego, pero afuera la esperaban ofertas laborales. “En este momento estoy en un streaming que se llama Te pido mildis, que va de lunes a miércoles a las 16, así que estoy chocha, súper agradecida por la oportunidad. Es un stream que trata un poco de todo lo que tiene que ver con tendencias, challenges, temas random. Hablamos de todo un poco”, contó la contadora que estuvo 60 días en la casa.

Mientras tanto, aguarda novedades. “Estoy disfrutando de este presente y por ahora no hay otros proyectos, pero me encantaría. También me gustaría probarme en otros lugares, en otras cosas, como el teatro por ejemplo, con un personaje chiquito al menos para ir viendo”, explicó y fue a fondo sobre uno de sus deseos: “Me encantaría hacer temporada en Carlos Paz, me gusta mucho el humor, así que me visualizo un poco en eso”.

Rosina de Gran Hermano ya está trabajando en Roma (Video: Instagram)

La uruguaya Rosina Beltrán aprovechó la visibilidad que tuvo dentro de la casa para apuntar fuerte a su futuro en el modelaje. En las últimas horas, la uruguaya hizo un posteo en el que se despedía simbólicamente de su experiencia en el reality y partió con destino a Roma, donde está realizando una serie de campañas para Benneton.

“Se termina una etapa hermosa para dar comienzo a otra. Una etapa súper especial y única, que me dejó muchos aprendizajes, personitas y momentos que me voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias GH por esta oportunidad hermosa y gracias a ustedes por todo el amor que recibo a diario, me recargan de energía siempre”, escribió en sus redes. Al rato, se mostró en la Ciudad Eterna recorriendo sus calles mágicas y llevando toda su simpatía a una clase de cocina, que compartió con representantes de distintos países.

Zoe Bogach y Rosina Beltrán de Gran Hermano posando para Sarkany

Otro de sus proyectos involucra a Zoe Bogach, con quien dentro de la casa armó la alianza de las Superpoderosas que también integró Lucía Maidana. La morocha y la rubia realizaron una producción para Ricky Sarkany posando sensuales y cómplices ante las cámaras, como anticipo de la nueva colección.

Zoe también se despidió del reality que, según sus propias palabras, le cambió la vida. “Me hizo madurar mucho, valorar las cosas y los momentos y crecer como persona. Estoy completamente agradecida por todo y esto no terminó, recién empieza”, sentenció. Y para ratificar sus palabras, viajó a Montevideo y Punta del Este en plan laboral, y está a punto de estrenar su primer material como creadora de contenido audiovisual: una producción basada en la histórica final que consagró a Bautista.

Damián Moya está abierto a las posibilidades que aparezcan (Instagram)

Damián Moya ingresó al programa cuando ya estaba la maquinaria en funcionamiento y se quedó 41 días. Durante su estadía en la casa fue nominado casi todas las semanas y sus compañeros le hicieron pagar derecho de piso. Sin embargo, pudo contar sobre su amor por el baile y se ganó el cariño de todos. “Cuando entramos a la casa vivimos la experiencia más linda, el primer tiempo, pero después salimos y la casa nos deja cosas lindas y feas también. Ahora se viene un segundo tiempo que es el más importante, cuando se apagan las cámaras. Es ahora cuando tenemos que jugar más que nunca, cuando hay que remarla más porque se apagan las pantallas. Y bueno, para varios de nosotros, las posibilidades bajan”, aseguró el exparticipante.

Seguro y confiado en el proceso, el joven de 27 años que se presentó como taxista, repositor y bailarín compartió su receta para permanecer: “es el momento donde tenemos que capacitarnos, es muy importante y fundamental estudiar o tener alguna idea muy clara de lo que queremos hacer. Yo por ejemplo, estoy estudiando teatro, arranqué hace un año antes de entrar a GH para prepararme para este momento. Era una persona muy introvertida y vergonzosa, y me ayudó muchísimo al darme las herramientas para poder soltarme un poco y poder expresarme delante de una cámara. Y me di cuenta que es lo que quiero seguir”.

Para el futuro entonces, planea continuar en ese rumbo: “necesito seguir capacitándome para estar en los medios. Seguiré estudiando teatro para poder encontrar mi camino en este segundo tiempo después de Gran Hermano. Así que a darle con toda y nada, siempre confiando en mí y en Dios que está conmigo, que es el que me ayuda en todo lo que me propongo”.

Williams López planea dedicarse a la música (Video: Instagram)

Williams López estuvo 21 días en la casa pero su mote de El Paisa lo hizo popular. Se presentó como peón en un pueblo del interior de Buenos Aires, cercano a Olavarría, con 20 habitantes. “Siempre ando con boina, bombacha y camisa”, respondió al ser consultado por su vestimenta. Fue el tercer hermanito en abandonar la casa y lo hizo en medio de un escandaloso cruce con Furia. Desde entonces, su vida se reparte entre su casa en Corrientes y sus días en Buenos Aires, a la espera de algún proyecto laboral concreto. “El martes o miércoles de la semana que viene me voy a mi casa unos días, y después ya vuelvo a vivir acá definitivamente. Calculo que voy a buscar algo por la zona de Palermo”, adelantó.

Mientras tanto, tuvo dos posibilidades: elegir entre ser streamer o músico, y eligió la segunda. “Hoy grabó el videoclip de mi segundo tema, así que nada feliz y contento, y bueno también espero ir agarrando otros trabajos que vayan llegando”, contó el joven de 20 años, que ya tiene un tema rodando, “Qué pasó” y el que se sumará estos días, “Lágrimas de verano”. El Paisa además se anima a soñar en grande: “Me gustaría hacer una colaboración con L-Gante y con Salas”.

Florencia Regidor en la final del programa (Foto: Luciano González)

Florencia Regidor llegó a la casa promediando el reality gracias a un golden ticket, unos pases que abrieron la posibilidad a nuevos ingresos, junto a Darío, Mauro, Paloma y Damián. Si bien al principio fueron mirados con recelo, pronto Flor se hizo amiga de las chicas y enamoró a Nicolás Grosman, con quien formaron un vínculo y hasta se casaron en la casa.

Ya proyectando su futuro laboral, la joven de 21 años está alerta. “Todavía no tengo una propuesta fija pero me encantaría estar en el mundo artístico, la actuación, el baile. El modelaje es algo que me encanta. También me gusta el streaming. Estoy abierta a todo porque tengo muchas ganas de trabajar y le pongo mucha pasión a todo”, dijo a este medio la joven de Temperley, partido de Lomas de Zamora.

Nico Grosman, Bautista Mascia y Emmanuel Vich en la final de GH

¿Y los finalistas? Con los ecos de la última gala todavía en el ambiente, y siguiendo los protocolos para reinsertarse en la vida real, habrá que esperar para ver el destino que embarcan Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman.

En una entrevista reciente con Teleshow, el ganador proyectó retomar su carrera en la música, que puso en pausa para entrar al reality. “Es lo que me gusta y más me mueve, y sé que ahora podría hacerlo con más apoyo”, dijo el uruguayo, que también se mostró dispuesto a experimentar otras aventuras. ”Pero también estoy abierto a las oportunidades que se me presenten. Soy inquieto, curioso, hay cosas del arte que me gustan, como la actuación. En este momento no me senté a pensar objetivos, estoy en plan de disfrutar este momento, que es muy loco. Estoy viviendo el presente.

En el caso de Emma Vich, tiene pensado instalarse en Buenos Aires con su marido Nicolás Suárez, con quien está en pareja hace más de diez años y dedicarse a la música. Y Nicolás trabajaba de modelo antes de hacerse conocido, por lo que se estima recibirá propuestas en ese sentido.

Ya está abierta la inscripción para la próxima edición de Gran Hermano, que se estima verá la luz en diciembre. La casa vuelve a abrir sus puertas y con eso, se habilitan nuevos sueños y posibilidades.