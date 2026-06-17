Sofía Jujuy deslumbró con una sensual producción de fotos mundialista en Miami: el desliz que llamó la atención

Sofía Jujuy Jiménez deslumbró con su jugada producción de fotos en Miami a horas del encuentro entre Argentina y Argelia: el detalle que llamó la atención (Video: Instagram)

La cobertura mundialista de Sofía Jujuy Jiménez en Estados Unidos ofreció un mosaico de imágenes y experiencias que trascendieron la simple crónica periodística. La modelo viajó a ese país para cubrir la Copa del Mundo 2026 y crear contenido digital para el canal de streaming donde trabaja en La Casa. El clima de efervescencia previo al partido entre Argentina y Argelia sirvió de marco para una producción fotográfica que no pasó inadvertida.

Horas antes del encuentro, que terminó con la victoria de la selección argentina por 3 a 0 frente al equipo africano, Jujuy posó en el balcón del departamento donde se hospedó en la ciudad de La Florida. El telón de fondo lo formaron los edificios y el mar, en una primavera que roza el verano en Miami. La modelo se mostró con una bikini en tonos celeste y blanco, con un diseño de nubecitas sobre la tela, y una camisa blanca completamente abierta. La prenda, levantada por la brisa marina, quedó lejos de cubrir el torso de la modelo y acentuó el gesto lúdico de la sesión.

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Sofía Jujuy mostró su pasión mundialista con una jugada producción de fotos en Miami (Instagram)

La publicación en Instagram se viralizó rápidamente y despertó todo tipo de comentarios. Acompañó la foto con el mensaje: “Salió bookcito post siesta-pre partido, hoy juega argentinaaaaaaaaaaa, a manijear fuerte, vamos con todo 👊🏼 P/d: gracias pa por hacerme hincha de argentina 😂”. Un detalle llamó la atención de sus seguidores: los pies descalzos de Sofía aparecieron sucios, resultado de caminar descalza en el piso del departamento. Ella misma se anticipó a las reacciones y tomó un primer plano de las plantas de sus pies, que lucían negras. Se rió de sí misma y compartió la imagen con la leyenda: “No, bueno. Pido disculpas”.

Sofía Jujuy compartió sus imágenes en bikini con los colores de la Selección argentina (Instagram)

La bikini de dos piezas se convirtió en el centro de la atención. El fondo celeste y las nubecitas blancas evocaron los colores de la bandera argentina, un guiño mundialista que no pasó desapercibido en el contexto previo al partido. La camisa blanca sobre la bikini acentuó el aire informal y relajado de la producción, mientras la brisa de Miami sumó un efecto de movimiento a la escena. La modelo posó deshinibida, con naturalidad, y logró que la producción destacara tanto por la estética como por el espíritu festivo que transmitió.

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La elección de locación y vestimenta respondió tanto al clima como al ánimo generalizado de la ciudad en esos días. Miami bullía de hinchas y turistas, la playa se transformó en una extensión de las tribunas, y la cobertura de Sofía Jujuy Jiménez buscó captar ese ambiente. La modelo aprovechó su estadía para disfrutar de las playas a bordo de un yate, compartir la euforia de los fanáticos y alentar a la selección argentina. Las actividades no se limitaron al trabajo; también hubo espacio para el ocio y la diversión, una combinación que ella logró plasmar en su contenido diario.

Sofía Jujuy mostró su producción fotográfica en Miami con vista al mar (Instagram)

La producción en bikini se convirtió en uno de los momentos más comentados de la cobertura, tanto por la osadía de las imágenes como por la reacción de sus seguidores. Los comentarios en redes reflejaron la mezcla de sorpresa y simpatía que generó la modelo. El gesto de mostrar los pies sucios y reírse de sí misma agregó un toque de cercanía y espontaneidad a la producción.

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El clima que se vivió en Miami en la previa del Mundial contagió a todos los que participaron de la cobertura. Los colores celeste y blanco aparecieron en banderas, camisetas y accesorios. La bikini de Jujuy Jiménez se integró a esa atmósfera de fiesta y celebración, con un guiño estilístico que reforzó el sentido de pertenencia. La camisa blanca abierta y el movimiento provocado por el viento sumaron frescura a la serie de imágenes, alejándose de cualquier solemnidad y apostando al juego.

Durante su paso por Miami y otras ciudades sede del torneo, la modelo compartió distintos momentos de su experiencia: paseos en yate, encuentros con hinchas y espacios de aliento para la selección. La cobertura mundialista se convirtió para ella en una oportunidad de combinar trabajo y placer, explorar nuevas formas de interacción con el público y mostrar una faceta personal más relajada.

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Sofía Jujuy mostró el desliz que tuvo cuando hizo una producción de fotos en bikini (Instagram)

El contenido generado por Sofía Jujuy Jiménez durante la Copa del Mundo 2026 no se limitó a la información deportiva. Su presencia en Estados Unidos, la elección de escenarios y atuendos, y la interacción con sus seguidores, construyeron un relato donde la moda, el humor y la espontaneidad tuvieron tanto peso como la crónica del evento principal. La producción en bikini, pensada para captar la atención en la previa del partido, logró instalarse como momento icónico de la cobertura, superando incluso la efervescencia propia del resultado deportivo.

En paralelo a la cobertura, Sofía compartió en el programa Que alguien le avise un episodio personal que dio cuenta de su búsqueda de bienestar y equilibrio. Relató el ritual de manifestación realizado junto a Cande Ruggeri y una amiga en Saint Martin, donde cada una expresó un deseo para su vida sentimental y familiar. Los deseos se cumplieron con el paso del tiempo: Cande se casó, la otra amiga amplió su familia y Sofía encontró un “amor sano”. La modelo reveló además que celebró una boda simbólica y secreta con su pareja, Gustavo Hormaechea, en una iglesia de Salta, un gesto íntimo que reforzó el carácter personal y auténtico con el que suele compartir sus experiencias.

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