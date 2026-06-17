La preocupación de Yanina Latorre por una maniobra virtual contra su hija Lola: “No es ella”

Yanina Latorre expresó toda su preocupación por un mensaje que circuló entre los contactos de su hija Lola Latorre. En sus historias de Instagram, la conductora pidió que “bloqueen y reporten” ante cualquier intento de contacto sospechoso que simule ser la joven.

La situación ocurrió cuando desde un número desconocido se enviaron mensajes a los conocidos de Lola, utilizando su foto de perfil y asegurando que tenía un “número nuevo” porque “se le cayó el celular y quedó la pantalla negra”. Yanina explicó que quienes reciban esa comunicación deben saber que “no es ella”.

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Las maniobras de suplantación en redes sociales y mensajería instantánea suelen buscar manipular la confianza de los contactos, apropiándose de fotos y datos personales. En este caso, la estrategia fue replicar la imagen de perfil de Lola para que el engaño resulte más creíble entre familiares y amigos.

Yanina Latorre mostró el mensaje con el que se hacen pasar por Lola Latorre (Instagram)

La conductora de SQP (América TV) expresó su indignación: “Digo, ¿la gente no tiene nada que hacer que estar jodiendo?”, publicó, en una de sus historias, evidenciando su malestar por la situación y la reiteración de este tipo de engaños.

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El pedido de Yanina fue directo: “Es la foto de perfil de Lola, desde otro número diciendo que sacó un número nuevo. ¡Dios mío! Bloqueen y reporten. Gracias”, insistió en su mensaje público.

La advertencia de la conductora encendió la alarma sobre posibles fraudes que pueden afectar a cualquier usuario de redes sociales. Cuando se detecta la suplantación de identidad digital, la recomendación inmediata es bloquear el contacto sospechoso y denunciar el perfil, evitando así posibles estafas o filtraciones de información personal.

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"¿La gente no tiene nada que hacer que estar jodiendo?", lanzó Yanina Latorre, molesta (Instagram)

Hasta el momento, Lola Latorre no se pronunció públicamente sobre el intento de suplantación, pero la advertencia de su madre logró que el círculo cercano y los seguidores estén atentos ante cualquier comunicación extraña.

Durante las vacaciones familiares de Yanina Latorre, vivieron un episodio tenso en Budapest, adonde habían viajado para presenciar la final de la Champions League y recorrer la ciudad. En medio del turismo, un desencuentro con una pareja francesa casi desata una pelea.

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El incidente ocurrió en el palacio de Buda, mientras la familia observaba el tradicional cambio de guardia. Según relató Lola en el programa Rumis de La Casa Streaming, la situación se volvió incómoda cuando una mujer francesa, sentada en una maceta, le dirigió un “hello” que interpretó como un reclamo de espacio. “Estaba sentada en una maceta y toda la gente estaba parada”, describió Lola.

Yanina Latorre y Lola Latorre en su último viaje familiar por Europa

La joven respondió sin dudar: “Señora, si usted quiere ver esto, como no hay ningún ticket, párese y mírelo igual que todos lo estamos mirando”. El ambiente ya estaba colmado por la cantidad de turistas y fanáticos del fútbol, lo que generaba una atmósfera de impaciencia, según la propia Lola: “Es como viajar ahora a Estados Unidos o a México en época de mundial. Es como que querés hacer turismo, pero tenés que tener mucha paciencia porque todo está lleno de gente”.

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La respuesta de la francesa fue el silencio, pero su esposo intervino en francés y, aunque Lola admitió que no entendió el mensaje, sintió que le estaban pidiendo que se corriera. Ella repitió en inglés: “Te digo lo mismo que le dije a tu mujer. O sea, párense, que todos queremos mirar, no pueden estar sentados”.

El conflicto escaló inesperadamente. Yanina, que estaba filmando y no participaba del intercambio, fue empujada por el hombre. “El pibe de la nada la empujó”, contó Lola, y enseguida aclaró: “No fue un empujón, fue como que la zarandeó, ¿entendés?”.

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Yanina Latorre advirtió a los contactos de su hija ante la suplantación virtual de su hija Lola

Ante esa situación, la reacción de los presentes fue clave para que la discusión no pasara a mayores. La hija de la conductora definió así el momento: “Mi hermano se lo comió en dos panes, casi se cagan a trompadas. O sea, no sucedió, pero le empezó a decir un montón de cosas”. El reclamo fue contundente y mezcló inglés con español: “No entendés que la acaba de empujar a mi mamá, le acaba de pegar. Con mi mamá, no. With my mother, no”.

En medio de la tensión, un hombre mexicano intentó mediar y calmar los ánimos. Lola relató ese instante: “Mi hermano le dijo: ‘Le acaba de pegar’. Y el mexicano le dijo: ‘Ah, bueno, perdón, perdón’”.

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