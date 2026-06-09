Murió la actriz y directora Beatriz Matar a los 84 años

Beatriz Matar

El mundo del teatro y la cultura de Argentina se vio sacudido el 9 de junio con el anuncio de la muerte de Beatriz Matar a través de un posteo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Figura central como actriz, directora y formadora de intérpretes, matar falleció cuatro días antes del aviso, el 5 de junio de 2026 en Buenos Aires a los 84 años. su legado está marcado por una intensa dedicación a las artes escénicas y una obra comprometida con la exploración de la condición humana.

Nacida en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1941, inició su formación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde tuvo como maestros a Augusto Fernandes y Juan Carlos Gené. Entre sus compañeros de estudios estaban Luis Brandoni y Susana Rinaldi.

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Su debut como actriz se produjo en obras como “Vidas privadas”, junto a compañeros y referentes de la escena nacional. Posteriormente, participó en títulos destacados como “Lo que no fue”, “El sirviente”, “Viet Rock”, “Fuego en el rastrojo” y “Cien veces no debo”.

Como integrante y actriz invitada de la Comedia Nacional y del grupo Gente de Teatro Asociada, trabajó con elencos dirigidos por figuras como Orestes Caviglia y Agustín Alezzo. También formó parte del Grupo de Repertorio, donde colaboró con artistas de la talla de Hedy Crilla, Lito Cruz, Federico Luppi, Selva Alemán y Chela Ruiz.

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En televisión, debutó en el ciclo “Nosotros” de Canal 13, dirigido por Carlos Gorostiza, actuando junto a Cipe Lincovsky, Alberto Argibay, Héctor Pellegrini y Lydia Lamaison. Desarrolló una intensa labor docente, dictando cátedras y talleres que influyeron en decenas de intérpretes y creadores escénicos.

Beatriz Matar participó de Teatro Abierto, un símbolo de resistencia contra la dictadura en 1982

Aportes al teatro, la televisión y el cine argentino

A lo largo de su carrera, Matar fue actriz, directora y autora en los principales escenarios, salas y pantallas del país. En teatro, sobresalió no solo como intérprete, sino también en la autoría de textos que permanecen en la memoria colectiva.

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Destacó especialmente como directora teatral, con montajes como “Miserias y terrores del Tercer Reich”, “Tartufo” en el Teatro General San Martín, y “Oficial Primero” en el ciclo Teatro Abierto de 1982. En este contexto, su puesta ofreció una lectura audaz y metafórica, denunciando a través del absurdo la complicidad judicial ante las desapariciones forzadas.

En cine, participó en películas como “Pajarito Gómez - una vida feliz”, donde recibió el Premio Cóndor de Plata a mejor actriz de reparto, además de “Tres veces Ana”, “Racconto”, “Los jóvenes viejos”, “Todo sol es amargo”, “El impostor” y “La mano en la trampa”. En televisión, estuvo presente en ciclos como “Rompecabezas”, “El teatro de Jorge Salcedo”, “Historias de jóvenes”, “El teatro de Norma Aleandro”, “Teatro 13” y “Los doce del signo”.

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Como guionista y adaptadora, dejó huella en el ciclo “Alta Comedia” y en versiones de clásicos y textos experimentales. Sus trabajos se presentaron en escenarios emblemáticos como el General San Martín, la Sociedad Hebraica Argentina y el Teatro del Pueblo.

El anuncio de la Asociación Argentina de Actores y Actrices sobre el fallecimiento de Beatriz Matar

Compromiso social y legado cultural

El compromiso social marcó de forma definitiva el perfil público de Beatriz Matar. Su participación en Teatro Abierto durante la dictadura militar de los años ochenta constituyó un acto de resistencia y reflexión.

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Su dirección de “Oficial Primero” en ese ciclo, bajo la amenaza constante de censura y violencia, consolidó su figura como defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión en el ámbito artístico. Esta labor se tradujo, además, en una visión ética que integró acción, memoria y denuncia.

La obra “Los helicópteros no existen”, de su autoría, fue reconocida por UNICEF como de interés para adolescentes, destacando el alcance social y formativo de su trabajo. Como docente, dejó una marca profunda transmitiendo valores y saberes en cátedras y talleres.

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En 2006, enfrentó situaciones personales adversas: un accidente en la vía pública que le causó diversas lesiones, y poco después, un secuestro virtual que sufrió su hijo y la expuso a un estado de shock y a una larga recuperación.

Su fortaleza para continuar enseñando y creando tras esas experiencias reforzó su reputación como referente artístico y humano, símbolo de resiliencia y compromiso en la comunidad cultural.

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Beatriz Matar tuvo una larga y destacada trayectoria en distintos rubros del arte escénico y audiovisual y en la docencia actoral

Obra literaria y testimonio personal

La labor dramatúrgica de Matar abarca más de veinte obras teatrales. Entre ellas se destacan “La amante de Lawrence”, “La condición erótica”, “Los helicópteros no existen”, “Muero por ella”, “Más ridículas que preciosas”, “Como en un tango” y “Temporada de silencio”.

Estos textos, estrenados en Argentina y en el extranjero, exploran temas como el deseo, el poder, la memoria y la identidad. En 1997, publicó el libro “La tarea de ser actor”, donde sintentizó su experiencia docente y su pensamiento sobre el arte interpretativo. También compuso canciones para películas y adaptó obras como “Las preciosas ridículas” de Molière, bajo el título “Más ridículas que preciosas”, con exalumnos de sus talleres.

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Esa diversidad y profundidad, tanto en su faceta de guionista, autora teatral y formadora, sigue influyendo en el panorama cultural de Argentina, dando testimonio de una vida dedicada a la exploración de los sentimientos y los interrogantes sociales.