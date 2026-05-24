Mirtha Legrand impactó con un llamativo vestido y agradeció su triunfo en los Martín Fierro: “Siempre fui, gane o pierda”

La diva cautivó a sus invitados con un brillante vestido de encaje con pedrería

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand se sentó al frente de su histórica mesaza para recibir a una serie de invitados con los que trataría los temas más interesantes de sus vidas y discutiría la coyuntura del país. En ese marco, la Chiqui impactó con un brillante vestido, demostrando por qué es un referente de la moda argentina, y aprovechó para agradecer su reciente triunfo en los Martín Fierro 2026.

En los primeros minutos de programa, mientras sonaba su clásico tema, Mirtha destacaba con un vestido largo de color plateado con detalles bordados en pedrería y lentejuelas que recorrían toda la prenda, generando un efecto brillante bajo la luz artificial del estudio. Las mangas eran largas y presentaban aplicaciones en relieve en los hombros, que aportaban volumen y textura al diseño. El vestido tenía un escote cerrado y un drapeado vertical en la parte inferior, hacia un costado, realizado en tela satinada de tono similar. Legrand llevaba el cabello peinado con ondas suaves, de color blanco, y utilizaba pendientes colgantes metálicos que complementan el conjunto.

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Cuando la cámara la enfocó en primer plano, la conductora comentó: “Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo señores, soy una leyenda, y la leyenda, continúa. Miren que divino el vestido que tengo, hoy es un vestido plateado de encaje bordado con cristales, es de Claudio Cosano. Precioso. Brilloso. ¿Les gusta? Tienen que decir que sí. Mis anillos y pulseras, preciosos también. Y me maquilló Gladys Andrade, que me deja divina. Yo soy divina, pero ella me deja más divina todavía. Y soy modesta además”.

Mirtha Legrand deslumbra en su programa con un vestido de Claudio Cosano y celebra su Martín Fierro 2026 (Crédito: La noche de Mirtha)

El look plateado con pedrería y lentes, elegido por Mirtha Legrand para la velada, marcó tendencia en la moda argentina

El look de Carla Peterson para su noche con Mirtha Legrand

Luego, una asistente le acercó una tarjeta y un gigantesco ramo de flores, ante lo cual Mirtha leyó en voz alta: “Felicitaciones por el Martín Fierro, es un orgullo seguir trabajando a su lado después de tantos años. La queremos mucho, Diego Palacios y Nacho Viale”. Ante semejante regalo, la diva subrayó: “Muchas gracias, qué bonitas que son. Yo estoy encantada de trabajar acá con todos ustedes. Quiero agradecer a Aptra por el Martín Fierro a mejor albor periodística, saludar a mis compañeras de terna, Carolina Amoroso y Soledad Larghi”.

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Para cerrar, contó cómo había pasado aquella noche y cuánto significa para ella asistir a estos premios: “Fue una noche inolvidable. Creo que falté a uno o dos porque no me sentía bien, estaba enferma, pero siempre he ido a los Martín Fierro, gane o no gane, gane o pierda. Porque es el premio para todos los que hacemos televisión evidentemente, nos reunimos, nos vemos, nos amamos, nos criticamos, nos adoramos. Es lo que hacemos la gente del ambiente”.

Los invitados de Mirtha Legrand para una nueva mesaza

Mirtha Legrand rememoró la importancia de los premios Martín Fierro para el ambiente televisivo argentino y sus asistentes

De esta manera, la Chiqui se preparó para recibir en su mesa al empresario teatral Adrián Suar, quien cumple el doble rol de protagonista y productor de la obra teatral Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, una producción que se presenta en el escenario del Teatro El Nacional y que promete ser uno de los acontecimientos culturales de la temporada. Junto a él destacaban tres referentes del ámbito actoral: Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, todos parte central del elenco de dicho espectáulo. El encuentro no solo permitió repasar los desafíos y las anécdotas del proceso creativo de la puesta, sino que también abrió la puerta a conversar sobre la actualidad del teatro argentino, la proyección de la obra y el rol de sus protagonistas en la escena nacional.

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Durante la velada, los invitados compartieron detalles inéditos de la obra, desmenuzaron el proceso de producción y revelaron cómo se gestó la química entre los protagonistas, elementos que suelen captar la atención de los espectadores de la “mesaza” de Mirtha. En este contexto, la producción del programa apuntó a consolidar el espacio como plataforma de difusión de la cultura nacional y foro de debate sobre las tendencias del espectáculo.