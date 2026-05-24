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La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

En plena emisión de La Noche de los Ex, el exparticipante del reality compartió el inesperado pedido que le hicieron llegar y causó revuelo en el estudio

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Giuliano Vaschetto, conocido como Nano en Gran Hermano, dio a conocer la particular oferta que recibió por una prenda interior suya (La Noche de los Ex - Telefe Streams)

Pese a que su paso por la casa de Gran Hermano quedó atrás hace más de un año, Giuliano Vaschetto no desapareció del mapa mediático. El joven oriundo de Venado Tuerto, conocido como Nano, sigue generando conversación desde las redes sociales y, cada tanto, aparece en algún estudio para recordarle al público por qué se ganó un lugar en el universo del reality. En esta oportunidad, fue su visita a La Noche de los Ex (Telefe Streams) la que lo puso nuevamente en el centro de la escena, luego de dar a conocer una propuesta que recibió y que aceptó sin demasiadas vueltas.

Todo ocurrió en la emisión que compartió con Coty Romero y Mariano de la Canal. En un momento de la charla, de la Canal le preguntó directamente si hacía encuentros. “No, no, no. Todavía...”, respondió Nano, cortando la pregunta antes de que terminara. Pero el panelista insistió: “Pero te han ofrecido seguramente…”. Y ahí fue cuando Nano abrió la puerta. “Me han ofrecido. De hecho, hoy me hicieron una propuesta muy loca que acepté. ¿La puedo contar?”.

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La revelación no tardó en llegar. “Me ofrecieron un monto, que no voy a decir, obviamente, para comprarme un bóxer”, soltó Nano. Mariano no dejó pasar el detalle: “¿Usado?”. La respuesta de Nano fue categórica: “Me lo pidió muy usado”. El estudio explotó en risas y, ante ello, el panelista quiso saber cuánto le habían ofrecido, pero Nano se mantuvo firme: “Ay, no. Nada, vamos a dejarlo ahí”. Coty, sin embargo, abrió una pista: “¿Estamos hablando en dólares?”. “Estamos hablando en dólares”, confirmó Nano, sin más detalles. De la Canal volvió a la carga: “¿Y ya te transfirieron?”. Nano explicó que prefirió hacer la transacción en persona: “Le dije que se lo doy en persona, todo bien”. Coty cerró el intercambio con una frase que resumió el espíritu del momento: “Hay que monetizar acá”.

Infografía sobre Nano Vaschetto, ex participante de Gran Hermano, con una caricatura suya, texto sobre su vida post-reality, propuestas y redes.
El ex participante de Gran Hermano, Nano Vaschetto, sorprendió al revelar en televisión que aceptó una oferta para vender un bóxer "muy usado" a cambio de una suma en dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es la primera vez que Vaschetto se convierte en tendencia por algo que nada tiene que ver con los juegos y estrategias de la casa más famosa del país. En marzo de 2025, mientras todavía mantenía su relación con Jenifer Lauría, el exparticipante apareció desde la camilla de un hospital, vestido con bata médica, para hacer un anuncio que nadie esperaba. “Bueno, chicos, despejo dudas, me están preguntando todos. Estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Nada más. Así que me operé eso que todos están pensando. Todo bien, gracias por preocuparse y quédense tranquilos”, dijo, mirando a cámara, en un video breve pero suficiente para encender las redes.

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El clip tardó minutos en volverse viral. En X, las reacciones se multiplicaron entre la preocupación, el humor y los memes. “Lo liquidaron”, “No puedo tomarme esto en serio”, “¿Qué se rompió?”, “Esto es demasiado bizarro”, fueron algunas de las frases que se repitieron entre los usuarios que lo siguieron durante su participación en el reality y que todavía lo tienen en el radar.

Desde el hospital, el exparticipante del reality le llevó tranquilidad a sus seguidores debido al motivo detrás de su internación (Video: Instagram)

Poco después, fue Lauría quien apareció en sus propias redes para llevar tranquilidad a los seguidores. “Bueno, ¿cómo están? Nano ya está bien. Lo operaron… Deciles vos”, dijo, mientras enfocaba la cámara hacia él. Y fue el propio Nano quien completó la información sin filtro, desde la cama: “Me corté el frenillo, gente. En un accidente sexual…”. Jenifer tomó nuevamente la palabra para cerrar el capítulo con humor: “Y bueno, pasaron cosas, lo importante es que está bien y haciendo reposo. Ahora me toca estar de enfermera. Gracias a todos por preocuparse, está todo bien. Durante el día les iré contando todo”.

Así, entre bóxers usados, accidentes íntimos y apariciones espontáneas en redes, Giuliano Vaschetto demostró una vez más que salir de Gran Hermano no significa desaparecer de la conversación. Su capacidad para generar reacciones, ya sea con humor, con sinceridad o con revelaciones inesperadas, lo mantiene vigente en un ecosistema mediático donde la atención es el bien más escaso.

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