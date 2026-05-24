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El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

La conductora se sumó a cantar junto a Cecilia Encina, que lleva 18 años tocando en la misma vereda, y el momento desencadenó una sorpresa que la artista no esperaba

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Carmen Barbieri protagonizó un inesperado encuentro con la artista callejera Cecilia Encina, a quien acompañó con su canto en pleno centro porteño y, luego, la propia Cecilia cuenta que fue invitada a su ciclo televisivo (Instagram)

La calle Corrientes tiene la costumbre de deparar encuentros que nadie planifica. Carmen Barbieri paseaba por el centro porteño cuando se topó con Cecilia Encina, una artista callejera que interpretaba “Honrar la Vida”, el clásico de Eladia Blázquez. La conductora no dudó ni un segundo en detenerse, y el momento no solo quedó grabado ante la cámara, sino también en el corazón de sus seguidores.

En esa oportunidad, Carmen encontró a la mujer a metros de un restaurante, cuando ella se encontraba con su guitarra en mano. Allí, tras escucharla por unos segundos, se acercó y le dijo: “¡Qué lindo! Acá tengo el micrófono”. De manera inmediata, la conductora se sumó a la canción y las dos voces se encontraron entonando juntas: “Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Mirar la vida y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida”.

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Al terminar el tema, la mujer no pudo contener la emoción. “Por Dios, gracias. Ay, me muero”, exclamó. Barbieri la felicitó con una sola palabra: “Eso, bonita". Y ahí arrancó una charla tan cálida como el encuentro mismo. Encina contó que su nombre completo es Cecilia del Carmen. “¿Del Carmen?”, reaccionó Barbieri, sorprendida. Y momentos más tarde, la conductora sumó otra coincidencia: “Mi tía nació el día de la Música y se llamaba Cecilia”. La cantante no tardó en sacar su conclusión entre risas: “Demasiadas coincidencias. Terminamos siendo parientes, me parece”.

Tres mujeres sonrientes en primer plano tomando una selfie; una de cabello rubio platino sostiene un micrófono y otra un instrumento de cuerda, en una calle
Carmen Barbieri posa sonriente junto a su productora, Melanie, y Cecilia, con un micrófono y un instrumento musical, en una calle concurrida del centro de Buenos Aires (Instagram)

Barbieri también explicó por qué se había detenido. “Estaba por la calle Corrientes paseando. Te vi a vos y me paré acá, ¿cómo no me voy a parar acá con los artistas callejeros que son lo más grande que hay?”, dijo. Casi como al pasar agregó: “Todos en mi familia son músicos”.

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Encina retomó la guitarra y ofreció otra canción: “Las Simples Cosas”, de Mercedes Sosa. Con la voz pausada y la guitarra como único acompañamiento, interpretó cada verso con una entrega que detuvo a más de un transeúnte. “Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón”, cantó, antes de cerrar: “Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo”.

La artista compartió el video del encuentro en sus redes y, horas después, volvió a aparecer frente a cámara desde la calle Corrientes para contarles a sus seguidores lo que había desencadenado ese momento. “La verdad es que yo no lo puedo creer todavía no paro de agradecer”, dijo, visiblemente emocionada. “El lunes, 13.30, fui invitada al programa de Carmen, que sale por Canal Nueve, una y media del mediodía. Espero que nos veamos todos ahí”, anunció. Antes de ponerse a cantar en su rutina de todas las tardes agregó: “Hace 18 años que hago esto y hoy es un arranque especial porque me acaban de dar una noticia hermosa”.

Una mujer de cabello rubio platinado y gafas (Carmen Barbieri) sonríe mientras sostiene un micrófono para una artista callejera tocando la guitarra
Carmen Barbieri compartió un emotivo momento con una artista callejera que tocaba la guitarra y cantaba en la vía pública, brindándole su apoyo (Captura de video)

El video del dúo y los agradecimientos de la artista callejera generaron una avalancha de comentarios. “Tiene un gran talento”, “Forman un hermoso dúo”, “Gracias Carmencita por hacernos escuchar a esta señora con su canto tan dulce”, “Qué momento mágico”, “Ojalá la conozcan y pueda hacer shows”, “La vida es el mejor escenario” y “Gran gesto el de Carmen” fueron algunas de las frases que se destacaron entre los mensajes que recibió la publicación.

La escena duró pocos minutos, pero dejó una marca. Una artista que lleva casi dos décadas apostando al talento en las calles de Buenos Aires y una conductora que no necesitó que nadie la convenciera para detenerse. La calle Corrientes, fiel a su historia, volvió a ser el escenario de un espectáculo inesperado que no estaba en ninguna agenda.

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