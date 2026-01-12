Sociedad

Juliana Awada habló tras la noticia de su separación con Mauricio Macri: “Hay procesos que necesitan tiempo”

La pareja se conoció en 2009 y este domingo confirmaron el fin de su relación. Horas después, la ex primera dama se refirió al respecto a través de sus redes sociales

Guardar
El ex presidente Mauricio Macri
El ex presidente Mauricio Macri y Juliana Awada (Juntos por el Cambio)

Luego de que se confirmara la noticia sobre la separación del ex presidente Mauricio Macri y Juliana Awada, tras más de 15 años de relación, la ex primera dama publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, expresó.

La pareja había decidido finalizar su relación antes de las fiestas de fin de año, aunque permanecieron juntos durante las celebraciones familiares.

El mensaje se publicó tiempo después de que la noticia trascendiera, por lo que afirma: "Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”. “Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, agregó Awada y cerró diciendo: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

El posteo de Awada, horas
El posteo de Awada, horas después de que se conociera su separación de Mauricio Macri

La relación entre ambos comenzó en septiembre de 2009, cuando ambos coincidieron en un gimnasio de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. Según reconstrucciones periodísticas, la primera conversación surgió de manera casual durante una rutina de ejercicios en el Ocampo Wellness Club.

En ese entonces, Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Awada tenía 35 años. Ambos provenían de matrimonios anteriores y compartían una historia personal marcada por situaciones de exposición pública y experiencias traumáticas.

En los meses posteriores a su primer encuentro, la relación se consolidó rápidamente. Él la invitó a compartir un viaje a Tandil, su ciudad natal, donde compartieron un fin de semana. Tres meses después de su primer diálogo, ambos comenzaron la convivencia.

El vínculo fue presentado en público en distintos eventos sociales y rápidamente cobró visibilidad tras la llegada de Macri a la Presidencia de la Nación en diciembre de 2015. Durante el mandato de Macri, la diseñadora desempeñó el rol de primera dama y acompañó al mandatario en diversas actividades oficiales y viajes internacionales.

Ambos habían conformado una familia ensamblada. El ex jefe de Gobierno porteño estuvo casado previamente con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos (Agustina,Gimena y Francisco) y con Isabel Menditeguy, con quien estuvo 9 años. Por su parte, Awada tenía una hija nacida en 2003, fruto de una relación anterior. La pareja tuvo una hija en común, Antonia, quien nació durante su gestión en la Capital.

La foto que habían publicado
La foto que habían publicado cuando comenzaron a circular los rumores de crisis en agosto de 2024

El matrimonio se caracterizó por mantener una exposición pública acotada, aunque ambos participaron de actos oficiales, campañas y eventos institucionales. La pareja compartió momentos destacados de la vida política argentina, como la victoria electoral de 2015, que llevó a Macri a la presidencia. Ella lo acompañó en la Casa Rosada y en las giras oficiales al exterior, donde representó al país en encuentros bilaterales y actividades protocolares.

Durante su matrimonio hubo algunos rumores de crisis. Fue a mediados de 2024 que comenzaron a circular algunas versiones de que existía una distancia entre ellos. Los programas de espectáculos no pasaron por alto el rumor y se hicieron eco de inmediato.

Fue Awada, que en noviembre de ese año, salió a desmentirlo y le comentó a la panelista de espectáculos Mariana Brey: “La gente está aburrida. Estamos súper bien, mejor que nunca diría. Que la gente se ocupe de sí misma y no de los demás”. Macri, en sintonía, también confirmó que todo estaba bien con su mujer e, incluso, se permitió bromear: “No sé quién se está haciendo ilusiones, pero no va a pasar. Es gente aburrida y tiene que decir algo”.

En diciembre, ella volvió a postear una foto con Mauricio y sus hijas. Eso calmó las aguas, pero en septiembre de 2025 volvieron los rumores que hoy ponen un punto final junto con la publicación en redes sociales. La ex primera dama evitó detalles sobre los motivos de la ruptura. Por el momento, el jefe del PRO no se pronunció al respecto ni emitió declaraciones oficiales.

Temas Relacionados

Juliana AwadaseparaciónMauricio Macri

Últimas Noticias

Detuvieron a tres rugbiers cordobeses por golpear a tres santafesinos en Ostende por “una tocada de pelo”

Tiene 18 y 17 años y el menor fue entregado a un adulto responsable, mientras que los dos mayores fueron imputados por el delito de lesiones leves. Juegan en el Uru Cure Rugby Club de Río Cuarto y uno integró el seleccionado juvenil provincial. El insólito motivo por el que comenzó la gresca

Detuvieron a tres rugbiers cordobeses

“Ya fue loco, ya fue”: el video del custodio que frustró un asalto en un depósito de Mataderos y mató a un ladrón

Dos delincuentes ingresaron al predio ubicado sobre la Colectora Dellepiane Sur y el encargado de la seguridad, un ex policía de la Bonaerense, puso en fuga a uno y baleó al otro. Hay un detenido

“Ya fue loco, ya fue”:

Un trabajador murió electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento en Firmat y hay dos heridos

El hecho ocurrió durante una intervención programada en la red eléctrica de esa localidad santafesina. La víctima tenía 29 años y recibió una decarga eléctrica mientras manipulaba postes de hormigón

Un trabajador murió electrocutado mientras

Desnuda y tapada con una sábana: hallaron el cuerpo de una mujer en un country de Mendoza y detuvieron a su ahijado por el crimen

La pareja del sospechoso también fue capturada. Los involucrados cambiaron su coartada ante la Policía y, por ahora, no pudieron explicar su rol en el caso. La víctima tenía 74 años y murió asfixiada

Desnuda y tapada con una

Lizy Tagliani compartió un emocionante video de su hijo Tati conociendo el mar: “No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva”

El reciente viaje familiar marcó un momento clave cuando el pequeño experimentó la Costa Argentina acompañado de sus padres. Las imágenes

Lizy Tagliani compartió un emocionante
DEPORTES
Combinación entre dos caras nuevas

Combinación entre dos caras nuevas y penal ejecutado por Montiel: así fue el primer gol de River de 2026

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

TELESHOW
Lucía Galán se emocionó al

Lucía Galán se emocionó al recordar la operación que le salvó la vida: “Fue un milagro”

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes