El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Indiana Cubero celebró tres meses de noviazgo con el futbolista Thiago Silvero y enterneció las redes sociales con un tierno mensaje

Indiana Cubero volvió a compartir un momento íntimo de su vida personal en redes sociales y enterneció a sus seguidores con un romántico gesto dedicado a su novio, el futbolista Thiago Silvero. A través de una historia de Instagram, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero celebró tres meses de relación con un posteo cargado de cariño que rápidamente generó repercusión entre quienes siguen de cerca la vida del clan familiar.

La joven eligió una foto muy especial para marcar el aniversario del vínculo. En la imagen se los ve a ambos abrazados en un ambiente elegante, ella luciendo un vestido largo fucsia de espalda descubierta y él con un traje oscuro. La escena transmite complicidad y afecto: Thiago la rodea con los brazos mientras le da un beso en la cabeza, y ella se recuesta sobre su pecho con una expresión serena.

Sobre la postal, Indiana escribió una frase breve pero significativa que resume el momento que atraviesan como pareja: “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”. A la declaración le agregó un corazón y etiquetó a su novio, gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores. Horas más tarde, el propio Silvero replicó la historia en su cuenta de Instagram y reforzó el mensaje con otra respuesta romántica. “Te amo mi vida, vamos por más”, escribió el joven futbolista, dejando en claro que el sentimiento es mutuo.

El gesto fue interpretado como una nueva muestra pública de afecto entre ambos, que desde hace algunos meses comenzaron a mostrarse juntos en redes sociales. Si bien durante un tiempo mantuvieron su relación en un perfil bajo, con el paso del tiempo las apariciones compartidas empezaron a multiplicarse y hoy forman parte habitual de sus publicaciones.

La historia de amor entre Indiana y Thiago comenzó a hacerse visible a fines de 2025, cuando ambos decidieron blanquear públicamente su vínculo. En aquella oportunidad, eligieron la Navidad como escenario para compartir la primera foto juntos. La imagen los mostraba sonrientes, vestidos de manera casual y abrazados frente a una decoración festiva, una postal que muchos interpretaron como la confirmación oficial del romance. Desde entonces, los jóvenes han compartido algunos momentos de su vida cotidiana en redes, aunque sin caer en una exposición constante. Cada aparición, sin embargo, despierta el interés de quienes siguen la vida de Indiana, que creció bajo el foco mediático debido a la popularidad de sus padres.

Thiago Silvero, por su parte, tiene 19 años y es una de las jóvenes promesas del fútbol argentino. El delantero forma parte de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y recientemente renovó su vínculo con el club de Liniers hasta el año 2028, una señal de la confianza que la institución deposita en su proyección deportiva. Además de su crecimiento en el club, el futbolista también integró la Selección Sub-20, un dato que refleja el potencial de su carrera a pesar de su corta edad. En sus redes sociales suele compartir imágenes relacionadas con su actividad deportiva, especialmente fotos entrenando o disputando partidos, aunque desde que comenzó su relación con Indiana también aparecieron algunas postales juntos.

La dinámica entre ambos parece combinar cierta discreción con gestos públicos de cariño. Mientras el perfil de Thiago mantiene un enfoque más vinculado al fútbol, Indiana suele ser quien comparte los momentos románticos de la pareja, como ocurrió ahora con este nuevo cumplemes. La joven tiene 17 años y es la mayor de las tres hijas que Nicole Neumann tuvo con el exfutbolista Fabián Cubero. Sus hermanas menores son Sienna y Allegra, y las tres crecieron en medio de la atención mediática que rodea a sus padres, especialmente a partir de las tensiones que se hicieron públicas durante los últimos años.