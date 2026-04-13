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Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

La diva, quien estuvo enemistada con la actriz, habló del enfrentamiento que tuvieron en el pasado

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La diva, quien estuvo enemistada con la actriz, habló del enfrentamiento que tuvieron en el pasado (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

La fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada fue tema en la mesa de Mirtha Legrand, en medio de una fría relación que se mantiene desde hace más de dos décadas, según relató la conductora en la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece). En su programa, la diva recordó el episodio ocurrido en 2000, cuando una pregunta sobre el embarazo de la actriz provocó que dejaran de hablarse por completo.

Durante la conversación, la anfitriona detalló que la noche previa a la visita de la actriz, había oído a Laura Ubfal afirmar por radio que Andrea del Boca estaba embarazada de Ricardo Biasotti. Al recibirla como invitada, no consideró malintencionado iniciar la charla con la pregunta que, según Legrand, terminó deteriorando su vínculo: “Lo primero que le pregunté, me parecía natural”.

Mirtha rememoró la reacción que la actriz tuvo al aire mientras hacía su programa en América TV: “Se enojó mucho, le cayó muy mal”, afirmó durante la charla que incluyó a Baby Etchecopar, Belén Francese, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey. “Nunca más volvió a la mesa, nunca más me saludó”, señaló, aunque estos dichos no son exactos.

mirtha legrand andrea del boca
“Yo la saludé y ella me negó el saludo. Me cayó muy mal”, recordó Mirtha Legrand sobre su encuentro con Andrea del Boca en el entierro de Romina Yan en 2010 (La noche de Mirtha, Eltrece)

Legrand también reveló que solo volvió a encontrar a la actriz una vez, en el velatorio de Romina Yan en 2010. “Yo la saludé y ella me negó el saludo. Me cayó muy mal”, concluyó la conductora.

Sin embargo, en diciembre de 2013 se dio un promocionado reencuentro televisivo entre Mirtha Legrand y Andrea del Boca. Después de años de distanciamiento, ambas compartieron la mesa televisiva en una jornada que, como subrayó Del Boca en aquel momento, coincidió con el Día de la Virgen, un símbolo especial para las dos.

“Pasó mucho tiempo”, introdujo en aquel momento la conductora al recibir a la actriz. Del Boca, emocionada, respondió: “Después de ocho años. Soy tana, defiendo mi familia pero creo en las señales y por algo hoy estoy acá”.

andrea del boca mirtha legrand
Mirtha Legrand y Andrea del Boca en su reencuentro en 2013 (Almorzando con Mirtha Legrand, América TV)

“Fueron años de tortura con ese momento. Me sorprendió la pregunta y no supe qué contestar porque estaba en un momento personal muy complicado”, rememoró la actriz, al referirse al conflicto original del año 2000, cuando Mirtha le preguntó en su programa si Andrea estaba embarazada.

En 2004 hubo un primer intento de acercamiento. Sin embargo, según las propias protagonistas, las diferencias persistieron. 4 años después, una nueva polémica surgió cuando Del Boca, angustiada por la desaparición de su hija Anna, recibió críticas públicas de Legrand: “Si estaba tan tan desesperada tendría que haber ido a buscarla. Por un punto de rating hacía cualquier cosa”, sostuvo la conductora.

Aquella visita en diciembre de 2013 pareció marcar el final de ese ciclo. “Ciertos comentarios me dolieron”, reconoció Del Boca. “Te conozco desde los cuatro años. Me llamabas ‘tía Mirtha’. Igual tuvimos un acercamiento en el entierro de Romina Ya, que yo te abracé”, replicó Mirtha en aquel momento.

El ciclo puso por primera vez las fuertes imágenes del accidente de la actriz (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

“Juro por Dios que lo escuché en la radio la noche anterior y se lo pregunté. Durante años no me hablaste Andreita. Ya pasó, tenés una hija maravillosa”, destacó la animadora en son de paz.

La semana que pasó fue una especialmente convulsionada para la protagonista de éxitos como Perla Negra, Celeste siempre Celeste y El sodero de mi vida. El terrible accidente doméstico que vivió en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo la obligó a abandonar la competencia, sino que tuvo que recibir puntos de sutura en la boca por el golpe. “Milagrosamente, por suerte tiene toda su dentadura. Se habló mucho de si había perdido algún diente, pero están todos. Si tiene la boca muy hinchada”, detalló Pía Shaw sobre la actriz.

A esto se sumó la reaparición de Ricardo Biasotti, padre de Anna del Boca, luego de ser sobreseído en 2023 en una causa que le inició su hija por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

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