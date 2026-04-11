En ropa interior, Alex Caniggia mostró su cambio de look inspirado en la cultura mexicana: “Viva la raza”

Alex Caniggia mostró su nuevo look tras afeitarse la barba

Lejos de sus polémicos dichos, conflictos familiares y extravagantes viajes, este sábado, Alex Caniggia sorprendió al mostrar su nuevo look frente a sus tres millones de seguidores. El influencer, fiel a su estilo, abrió la puerta de su intimidad y se mostró en el baño de su cara en ropa interior.

“Se va la chiva”, escribió la pareja de Melody Luz como descripción del video. En el clip se lo observaba en el baño de su casa, únicamente en ropa interior, utilizando un boxer de color rosa con dibujos de conejos. “Sí, se va. Saben qué se va? Se va la chiva, porque no la aguanto más. Qué bien que estoy, mirá, una tabla. Se fue, toda”, dijo el joven, mientras tomaba su máquina de afeitar y se quitaba la barba.

Luego, Caniggia se tomó una selfie y bromeó respecto a su nuevo look, haciendo alusión a la cultura mexicana. “Viva la raza”, escribió junto a un emoji de la bandera verde, blanca y roja de aquel país, destacando su pequeño bigote.

Más allá de mostrar su nuevo look, Caniggia se mostró nostálgico frente a sus seguidores. El influencer publicó en sus redes sociales videos inéditos de su hija Venezia cuando era bebé y acompañó las imágenes con una reflexión sobre el impacto de la paternidad en su vida.

Alex Caniggia mostró su nuevo look (Instagram)

Tanto Caniggia como su pareja, Melody Luz, habían decidido mostrar el rostro de su hija recién al cumplir dos años, lo que mantuvo en reserva las imágenes de sus primeros meses. Ahora, el conductor compartió registros que hasta el momento no se habían visto.

En uno de los videos, Venezia aparece con un enterito verde agua de manga larga y un jardinero de jean, riéndose mientras su padre le habla. Junto a la publicación, Caniggia escribió: “El amor de mi vida, mi hija, mi todo en esta vida. Te amo, mi amor. Papá con vos para siempre. Ya en nada cumplís tres años, estás tan grande”.

En otro clip, se observa al influencer dándole la mamadera a su hija. Allí, Caniggia expresó cómo la paternidad transformó su vida: “Si me decís qué es lo más lindo del mundo, te digo ser papá. No lo cambio por nada en el mundo. Es una sensación que no se puede explicar hasta serlo. Sean mami y papis, es lo más lindo del mundo”.

En meses, la hija de Alex Caniggia cumplirá tres años

El próximo 15 de julio, Venezia cumplirá tres años. Desde su nacimiento, Caniggia ha manifestado su satisfacción con la paternidad y la vida familiar junto a Melody Luz.

A principio de marzo de este año, Melody Luz sorprendió al mostrar el parecido físico entre su hija Venezia y su abuelo, Claudio paul Caniggia. La publicación apareció en las historias de Instagram de la influencer. Con un primer plano de Venezia, la bailarina no solo mostró el crecimiento de la niña, sino que agregó un toque de humor y ternura. Escribió la frase “La pajarita”, en clara alusión al famoso apodo de Caniggia, y etiquetó al exdelantero de la Selección argentina. La referencia al seudónimo familiarizó aún más la imagen, reforzando la idea de que la pequeña heredó no solo los rasgos físicos, sino también parte de la identidad visual de su abuelo.

Uno de los detalles más comentados por los seguidores fue el accesorio que llevaba Venezia en la foto. La niña posó con una vincha blanca en la cabeza, un elemento icónico del look de Caniggia durante su carrera futbolística. Aquella vincha blanca acompañó al jugador en infinidad de partidos y se convirtió en parte de su sello personal sobre el campo de juego. La aparición de ese accesorio en la imagen de Venezia intensificó la comparación: no solo se trata del parecido en los rasgos faciales, sino también en el estilo. La mirada, la forma del rostro y la expresión de la niña evocan recuerdos de las fotos deportivas del exfutbolista, generando una reacción inmediata entre los usuarios de Instagram.