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La picante teoría de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

La exvedette opinó acerca del nuevo escándalo entre el exfutbolista y la modelo y deslizó una hipótesis al respecto

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La vedette opinó acerca del nuevo capítulo entre el ex matrimonio (Video: La mañana con Moria-El Trece)

Las tensiones familiares y mediáticas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a quedar expuestas tras la reciente internación de su hija Allegra, hecho que reactivó viejas polémicas y sumó nuevos capítulos a una historia que no parece tener fin. En medio del revuelo, Graciela Alfano sorprendió con una teoría sobre el vínculo entre la modelo y el exfutbolista, generando un fuerte debate en el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) y un impacto inmediato en el universo del espectáculo.

La semana estuvo marcada por rumores y versiones cruzadas sobre la presencia de Nicole y Cubero en la clínica durante la internación de Allegra. Varios periodistas aseguraron que Cubero estuvo todo el tiempo con la hija, mientras que Nicole habría pasado solo unos minutos, aunque otras fuentes señalaron que la modelo permaneció varias horas pero no pudo quedarse en la noche por cuestiones familiares y la ausencia de Manu Urcera. En medio de la confusión, Allegra intervino en redes sociales, dando “like” a un posteo considerado favorable a su madre y en contra de Mica Viciconte, pareja de Cubero, lo que sumó una nueva capa de tensión a la historia.

El clima se volvió aún más denso cuando Alfano, sin filtros, lanzó su hipótesis en el programa: “Cubero sigue enganchado con Nicole”, afirmó. La exvedette profundizó en su análisis al sostener: “Nicole tiene esa cosa, que es divina, pero es tan alemana que los deja ahí arando. Él quedó enamorado”. Sumando un guiño astrológico, señaló: “Tiene esa cosa escorpiana, los deja locos”. A este diagnóstico se sumó la opinión de Gustavo Méndez: “Nicole los deja todos patas para arriba”.

Imagen dividida muestra a Nicole Neumann con cabello rubio y labial rojo a la izquierda, y a Fabián Cubero con barba y polo a la derecha
Según Graciela Alfano, el exfutbolista sigue enamorado de su expareja

Alfano fue más allá y analizó las actitudes y gestos de los protagonistas: “En todas las imágenes que veo de esta gente yo veo tristeza, dureza y ceño fruncido en Cubero y en Mica, y veo rostros más distendidos, alegres y regios en Nicole y en su pareja, este chico Manu, que parece muy concentrado en lo suyo y que además no está contaminado por lo mediático y por este tipo de declaraciones”. Incluso sugirió que el llanto de Cubero, que se viralizó en los medios, tiene un trasfondo sentimental: “Es que extraña el sexo con Nicole”.

La exposición mediática de la crisis familiar sumó condimentos cuando se recordó que la relación entre Allegra y la pareja de su padre no atraviesa el mejor momento. Panelistas y periodistas de espectáculos como Nico Peralta y Jimena Capristo aportaron datos que alimentaron la controversia, señalando que la adolescente habría tomado partido por su madre en medio del conflicto, mientras que otros recordaron antecedentes de tensión en el vínculo entre Nicole y Mica.

En el estudio, Alfano reforzó su postura con una definición contundente: “Ella tiene todo. Por un lado es escorpiana, que son los más fogosos del horóscopo tradicional, y por el otro es alemana, que dicen que los alemanes son fríos pero no, nada que ver, en la intimidad tienen esa cosa liberal y desprejuiciada que es única”. Para la exvedette, la combinación de ambos factores convierte a Nicole en una figura irresistible para quienes estuvieron a su lado, una teoría que el resto del panel no dudó en debatir.

Más allá del paso de los años y de las nuevas parejas que cada uno formó, la definición de Alfano dejó instalada la idea de que el vínculo entre Nicole y Cubero sigue generando interpretaciones, especulaciones y comentarios tanto en el ambiente televisivo como en las redes. La familia, mientras tanto, permanece bajo la lupa pública, con cada gesto y declaración alimentando una polémica que, lejos de apagarse, encuentra nuevas formas de reaparecer.

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