Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

La exparticipante de Love is Blind reveló que está saliendo con un hombre

A pocas semanas de la condena de Santiago Martínez, Emily Ceco confirmó que está buscando la forma de rehacer su vida. En ese marco, la exparticipante de Love is Blind confirmó que está nuevamente abierta al amor y se encuentra conociendo a alguien. Según comentó la joven, el vínculo inició a través de las redes y se fortaleció con el correr de los meses.

Apenas Emily Ceco confirmó que está iniciando una nueva relación sentimental, el interés sobre su vida privada volvió a estar en el centro de la atención pública. El anuncio ocurre pocas semanas después de la condena de su exesposo, Santiago Martínez, por tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género.

“Me descubriste, no sé cómo, porque yo solo subí una foto a redes agarrados de la mano. No sé cómo llegaste a su perfil. Pero sí, estoy conociendo a alguien. Brindamos por ese nuevo amor, capaz que mi familia también lo conoce en mi cumple”, afirmó la joven en diálogo con Puro Show (eltrece).

La persona que conquistó el corazón de la joven es Kevin Carugatti, sindicalista de treinta y dos años que la acompañó durante el proceso judicial que condujo a la prisión de Martínez. Ambos se conocieron hace un año a través de redes sociales y su vínculo se fortaleció mientras Ceco enfrentaba el complejo trayecto judicial derivado de la denuncia contra Martínez.

Según relató la influencer, el acompañamiento que recibió antes y después del inicio del juicio fue determinante para consolidar el nuevo vínculo. El entorno de Ceco destaca el momento de felicidad y tranquilidad que atraviesa la influencer luego de superar episodios personales muy dolorosos relacionados con la violencia de género.

La condena a Santiago Martínez

Santiago Martínez fue condenado el 25 de marzo por el Tribunal N°1 de Morón a 15 años de prisión por tentativa de homicidio en contexto de violencia de género. Martínez permanece recluido en la Unidad N°59 de Merlo, bajo el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La denuncia realizada por Ceco ocurrió en marzo de 2023, en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó. Allí relató agresiones físicas y verbales recibidas por parte de Martínez, lo que llevó a la fiscal María Laura Cristini, especializada en violencia de género, a impulsar una investigación respaldada por peritajes forenses.

El informe médico reportó lesiones en los brazos, cabeza y rostro, además de dos hematomas oculares de gravedad. Martínez fue detenido por la policía tres semanas después de la denuncia y, en mayo, la causa fue elevada a juicio.

Tras la condena, Martínez publicó un comunicado en sus redes sociales donde negó haber intentado matar a Ceco, aunque reconoció actos violentos cometidos durante la relación. También cuestionó la legitimidad del proceso judicial e insistió en que las pruebas en su contra no reflejaban su versión de los hechos.

Santiago Martínez, exparticipante de Love is Blind, publica un comunicado en redes sociales negando las graves acusaciones de intento de homicidio y pidiendo un juicio justo basado en pruebas.

“¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice", comenzó el texto, publicado el 28 de marzo en su cuenta de Instagram.

En la historia, que aún permanece disponible en sus redes, aseguró que no se hacía cargo de “intentar matar a la mujer que amaba”. Luego agregó: “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)”.

De acuerdo con Martínez, fue un “circo” el que lo juzgó. “!Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera”.

El condenado por intento de femicidio opinó, además, que jamás ejerció “manipulación” y “control” sobre la víctima. “Hoy toca silencio y esperar que, en algún momento, la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó.

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