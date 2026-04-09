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Daniela Celis cruzó a Nick Sícaro luego de que él dijera que se estaban conociendo: “No me gustó la actitud tuya, gordi”

Ambos ex participantes de Gran Hermano tuvieron un intenso intercambio verbal en vivo

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Daniela Celis y Nick Sícaro protagonizaron un tenso cruce en vivo en el stream de Telefe. El intercambio ocurrió después de que Sícaro hiciera el día anterior un comentario que Celis cuestionó abiertamente y que desató repercusiones en redes y programas sobre rumores de romance en el mundo de Gran Hermano.

La referencia inicial surgió cuando Nick Sícaro expresó: “Nos estamos conociendo. Ayer nos vimos por segunda vez y siento que hay una tensión y una muy buena conexión, pero por ahora tranqui”. Hoy, la misma frase sería tema central de debate entre ambos en el staff del programa en directo. Sícaro insistió: “Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda”. Ante la pregunta por la posibilidad de algo más, remarcó: “Todo puede ser. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros, todo puede pasar”.

Daniela Celis cruzó a Nick Sícaro luego de que el ex Gran Hermano dijera: "Nos estamos conociendo"
Daniela Celis, furiosa con Nick Sïcaro

El cruce entre Daniela y Nick en vivo

La tensión se hizo visible cuando Daniela Celis intentó para aclarar la situación. Al escuchar que la especulación era que ella dejó a su anterior pareja por Nick, contestó: “¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos. Lo único que pasó fue acá en el stream que jodimos dos veces y nada más”.

En vivo, Celis se dirigió a Nick Sícaro: “Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo”. Ante la respuesta de “Nos estamos conociendo, ¿o no?”, Celis replicó: “Para mí se fue todo al carajo ya, porque yo no dejé a nadie por nadie”. El debate se agudizó cuando el conductor mencionó mensajes y Celis insistió en que el comentario generó demasiada repercusión: “Entende una palabra, es como que queda un titular que regalaste a todos los portales”.

Sícaro, por su parte, defendió su forma de expresarse: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. Si vos sabés cómo es la tele y sabés cómo se trabaja en la tele, ¿por qué me echás la culpa a mí?”. El cruce escaló con preguntas sobre el sentido de la frase y varias intervenciones de los panelistas que buscaban calmar la discusión.

En uno de los momentos más comentados, Sícaro dijo: “No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?”. Celis respondió de forma inmediata: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi”. La charla mantuvo un clima de incomodidad ante la presencia de los demás colaboradores y la reacción del público en redes.

Nick, asimismo, negó cualquier implicancia en la separación de Celis y Thiago Medina. Afirmó: “No tengo nada que ver. Me enteré de que él se estaba yendo de la casa, pero no sé bien qué pasó. No sabía que convivían ni nada”. Intentó destacar que su vínculo con Celis es reciente y de naturaleza amistosa: “La verdad es que la conocí la otra vez que fui al stream”, manifestó, subrayando que “pegamos muy buena onda”.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia
Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

Daniela habla de su presente y el fin de su relación con Thiago

Por su parte, Daniela Celis aclaró su momento actual y la relación anterior con Thiago Medina. Pestañela sostuvo que la decisión de terminar la convivencia fue previa a cualquier conversación con Nick. Según sus palabras, “él no vivía en casa antes de que pase todo lo que pasó. Siempre tuvo su lugar, su habitación, pero iba a necesitar su espacio”.

Consultada sobre su presente sentimental, la influencer optó por centrar sus prioridades en su familia y su trabajo, dejando de lado todo rumor sobre posibles nuevos romances. Ratificó que su principal interés es avanzar personal y profesionalmente, priorizando el bienestar de sus hijas y su crecimiento individual.

Aunque el eco en redes y medios sobre un posible nuevo vínculo no cede, Celis insiste en apartarse de las versiones mediáticas y mantiene como foco su vida y sus proyectos, distanciándose de rumores y especulaciones sobre relaciones sentimentales.

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