Solita Silveyra recordó su paso por Gran Hermano y habló de la huella de Silvina Luna

La actriz recordó cuando estuvo a cargo de la conducción del reality (Video: DDM-América TV)

Solita Silveyra estuvo como invitada en DDM (América TV) y, en un mano a mano con Mariana Fabbiani, repasó su presente profesional y recordó su paso por la conducción de Gran Hermano, ciclo que la convirtió en referente de la televisión argentina hace 25 años.

La charla arrancó con un repaso por la actualidad: Solita se mostró feliz por la recuperación de Beto Brandoni, su compañero de escenario en Mar del Plata, y adelantó que está por comenzar un nuevo rodaje para una plataforma, aunque evitó dar detalles por cuestiones contractuales. “Me mandaron un documento, no puedo decir nada. No sé cómo voy a hacer porque con el teatro hay que levantarse seis y media de la mañana”, bromeó sobre su agenda maratónica.

La conversación se tornó nostálgica cuando Mariana le preguntó por Gran Hermano. “El primer Gran Hermano, el gran Gran Hermano, el que condujiste vos con tanto éxito hace veinticinco años. No se puede creer que haya pasado tanto tiempo, ¿no?”, le dijo Fabbiani. Solita recordó: “Sí, no se puede creer. Y la verdad que fui muy feliz, porque bueno, claro, yo nunca había hablado al lente. Yo le pedí una prueba a Villarruel porque dije: ‘No sé si voy a poder’. Y la verdad que pude, y la pasé bomba. Fui muy compañera de los chicos”.

La actriz explicó que su vínculo con los participantes fue especial porque solo estaba al frente de las galas semanales: “Yo hacía solo la gala. Del Moro hace todos los días. Y después los otros días creo que lo hacía Pelufo, y Badía hacía los debates. Pero yo miraba desde que me levantaba hasta que me acostaba, los miraba, me encariñé mucho”. Recordó con cariño la primera camada de participantes y la personalidad de Tamara Paganini, a quien definió como “una leona”. “Todo ese equipo fue bárbaro. Todos los nombres y todas parejas que después siguen casadas, menos algunos, claro, pero mira que pasaron veinticinco años”, reflexionó entre risas.

El encuentro también permitió hablar de la vida personal de Solita, su relación con el público, y la dinámica de las parejas y vínculos que se forjaron en la primera edición del reality. Cerró el bloque con anécdotas de familia, bromas sobre viejos amores y el reconocimiento de la vigencia de un formato que, a pesar del paso del tiempo, sigue marcando la agenda y el corazón de la televisión argentina.

La actriz se emocionó al hablar del fallecimiento de la exvedette

En el mismo programa, Mariana le preguntó a si aceptaría entrar como participante a la casa de Gran Hermano, y la actriz fue contundente: “Ni loca. Nada, ni que me paguen la fortuna que nunca en mi vida podré ganar. No, no, no. Me parece de una exposición enorme”. Ambas reflexionaron sobre cuánto cambió el reality con los años y Solita recordó los inicios del formato en la Argentina: “Era otra cosa. Tenían que ordeñar la vaca cuando yo entré, ¿entendés? Era un experimento social”. Destacó que el programa era novedoso, y que recién después de que lo hicieran en Holanda y España, llegó la versión local.

Silveyra relató que en un principio no la convocaron y que la posibilidad de conducir llegó luego de que otras figuras, como Mónica Naranjo y Magdalena Ruiz Guiñazú, fueran consideradas. “Yo no sé hacer esto”, le dijo a los productores, y pidió una prueba ante las cámaras para asegurarse de que podía hacerlo. “Cuando me imaginé que estaban todos los argentinos ahí, eso me dio mucha fuerza. El lente da fuerza”. La actriz reconoció que la experiencia fue un aprendizaje total y que, aunque sólo conducía la gala semanal, se encariñó mucho con los participantes.

La charla derivó en el recuerdo de Silvina Luna —quien fue parte del reality cuando Solita era conductora—, a propósito del próximo estreno del documental “Perfecta”. “Me dolió mucho, me dolió”, confesó Silveyra, recordando el paso de Luna por el ciclo y su transformación posterior: “Era muy graciosa, después se convirtió en una vedette impresionante, una mujer bellísima. La recuerdo con cariño”.

El cierre del bloque estuvo marcado por la admiración de Solita hacia sus colegas y la emoción por el presente teatral junto a Brandoni: “Beto es uno de los pocos grandes que nos quedan. Creo que el más grande que nos queda. Se fue Alterio, que por suerte me agarró en Madrid y pude estar con la familia y, y creo que nos queda Beto”. Fabbiani celebró la vigencia de Silveyra y su aporte a la cultura: “En las chicas, sí, seguro. ¡Que vivan las mujeres!”. La visita de Solita fue un repaso emotivo de su carrera, los cambios en la televisión y la huella de quienes hicieron historia en los medios argentinos.