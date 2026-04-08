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Evangelina Anderson abrió el álbum íntimo de sus vacaciones a Miami: los deslumbrantes looks en bikini

La modelo hizo una escapada a la Florida junto a su hermana Celeste y su amiga Majo Martino. Las fotos de sus outfits para disfrutar de la playa

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evangelina anderson

Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores al abrir el álbum íntimo de su reciente escapada a Miami, donde se mostró en bikini y compartió una serie de imágenes que reflejan su estilo y actitud en un momento muy especial de su vida. La modelo eligió trajes de baño en distintos colores, siempre acompañados de accesorios que marcan tendencia y evidencian su gusto por los detalles. Las fotos, tomadas en escenarios diversos, muestran a Evangelina en poses relajadas y naturales, desde una reposera junto al mar hasta la butaca del conductor de un automóvil, pasando por la terraza de un lugar público y hasta la intimidad de su habitación.

En el álbum que eligió publicar tras regresar al país, Evangelina destacó con un bikini tornasolado que capturó la atención de sus seguidores. El modelo, de tonos brillantes y textura llamativa, se convirtió en el favorito de los comentarios, donde no faltaron elogios a su figura y a la confianza con la que atraviesa esta etapa personal. Otro de los atuendos que lució fue un conjunto de bikini azul, complementado con un sombrero negro de ala ancha, que le dio un aire sofisticado y actual. Siempre protegida con anteojos de sol, la modelo se mostró a tono con las tendencias de la temporada y supo elegir estilismos que combinan comodidad y estética.

El look de Evangelina Anderson en su escapada a Miami (Instagram)
El look de Evangelina Anderson en su escapada a Miami (Instagram)

Uno de los detalles recurrentes en sus fotos fue el uso de bandanas en la cabeza, que combinó con los colores de sus trajes de baño. La bandana aporta un toque desenfadado y veraniego, ideal para las jornadas de playa. En otra de las postales, la exparticipante de Masterchef Celebrity posó de cuerpo entero frente a un espejo en una terraza, donde el look se completaba con sandalias bajas y un aire relajado. Entre las imágenes más jugadas del álbum, Evangelina incluyó una captura en la cama, en ropa interior transparente y ella semi tapada con el acolchado, mientras tomaba mate y sonreía a la cámara. Ese registro íntimo, lejos de buscar la provocación, transmitió cercanía y naturalidad, elementos que la modelo parece priorizar en esta nueva etapa. En todas las fotos, la actitud es protagonista: Evangelina se muestra segura, sonriente y en control de su imagen.

Evangelina Anderson abrió el álbum íntimo de sus vacaciones (Instagram)
Evangelina Anderson abrió el álbum íntimo de sus vacaciones (Instagram)

La selección y publicación de este álbum se da en un contexto personal particular para la modelo, que recientemente atravesó una separación tras casi veinte años de relación con Martín Demichelis. La resiliencia y la capacidad de reinventarse aparecen reflejadas tanto en los comentarios que recibe como en la manera en la que decide mostrarse: “A mí eso me destruyó”, admitió Anderson al hablar del episodio familiar reciente, dejando entrever que el viaje, la compañía y la exposición pública de sus recuerdos son también una forma de procesar y superar los desafíos.

Evangelina Anderson lució outfits engamados en su escapada a Miami (Instagram)
Evangelina Anderson lució outfits engamados en su escapada a Miami (Instagram)
Sensual y relajada, así Evangelina Anderson disfrutó de sus mini vacaciones al lado del mar de La Florida (Instagram)
Sensual y relajada, así Evangelina Anderson disfrutó de sus mini vacaciones al lado del mar de La Florida (Instagram)

El viaje a Miami fue una verdadera celebración de la amistad y los vínculos más cercanos. Evangelina viajó junto a su hermana Celeste Paternó, su amiga íntima Majo Martino y Celeste Martino, hermana de Majo. El grupo aprovechó un fin de semana largo para desconectarse y vivir una experiencia de relax y diversión en una de las ciudades más soleadas y animadas del mundo. Las imágenes compartidas muestran a las cuatro en distintas actividades: salidas nocturnas, paseos urbanos, rituales de desayuno y momentos de descanso junto al mar. En una de las noches, posaron sonrientes en una vereda iluminada por guirnaldas y faroles, reflejando la complicidad y el disfrute de compartir el viaje entre mujeres.

Sensual y relajada, así Evangelina Anderson disfrutó de sus mini vacaciones al lado del mar de La Florida (Instagram)
Sensual y relajada, así Evangelina Anderson disfrutó de sus mini vacaciones al lado del mar de La Florida (Instagram)

Durante el día, el grupo se animó a registrar escenas espontáneas y lúdicas: Majo Martino posó entre esculturas de un gorila y un koala en Lincoln Road, y las bandejas de golosinas en locales de dulces sumaron color al álbum. Evangelina, por su parte, capturó la clásica vista de Ocean Drive desde el auto, con palmeras y edificios art decó de fondo, mientras recorría la ciudad en modo relax. La secuencia se completó con un momento de calma en la intimidad de la habitación, donde la modelo, en pijama claro y con una taza de mate en la mano, saludó a su hermana Celeste: “Buen día, mi cebadora de mates preferida”.

Evangelina Anderson llevó su mate a Estados Unidos y se mostró sensual adentro de la cama con su infaltable mate en la mano (Instagram)
Evangelina Anderson llevó su mate a Estados Unidos y se mostró sensual adentro de la cama con su infaltable mate en la mano (Instagram)
De cuerpo entero, Evangelina Anderson se tomó una selfie frente a un espejo en una terraza pública en Miami (Instagram)
De cuerpo entero, Evangelina Anderson se tomó una selfie frente a un espejo en una terraza pública en Miami (Instagram)

La escapada a Miami funcionó como un paréntesis de descanso y conexión tras semanas de exposición mediática y desafíos personales. A la vuelta, Evangelina compartió no solo las postales más osadas de su viaje, sino también una mirada honesta sobre el significado de esos días. El viaje, las fotos y los pequeños rituales familiares quedan como testimonio de una etapa en la que la modelo prioriza la compañía, el relax y la autenticidad por encima de cualquier expectativa ajena.

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