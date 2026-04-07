Moria Casán celebró la relación del futbolista de Colón de Santa Fe con su novio: “Es absolutamente puro”

Ignacio Lago presento a su pareja y la actriz se mostro feliz por la noticia (Video: La Manana con Moria- El Trece)

El mundo del fútbol argentino vivió un hecho histórico el lunes 6 de abril cuando Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, se declaró abiertamente homosexual y presentó a su pareja en una entrevista en el programa Sangre y Luto (Aires de Santa Fe). La noticia no tardó en generar repercusión y debate, especialmente porque la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos ámbitos deportivos. Una de las voces más resonantes fue la de Moria Casán, referente de la televisión y defensora histórica de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, quien abordó el tema en su ciclo La Mañana con Moria (El Trece).

El espacio arrancó con Nazarena Di Serio destacando la importancia del gesto del jugador: “Esta noticia no tendría que ser noticia, Mo. Pero a vos te va a alegrar… porque somos procomunidad LGBTQ y siempre hablamos de lo complicado que es para un deportista hablar de su orientación sexual. Porque el insulto más clásico en la cancha es: pu.. de mie... Lamentablemente”. Moria no dudó en calificar el fútbol como “otro marco machista” y reflexionó sobre la presión que sienten los jugadores para ocultar o confesar su identidad sexual: “Qué loco tener que decirlo… como si uno dijera ‘soy hetero’ o ‘soy bi’. Es como una presión”.

La conversación giró en torno a la valentía de Lago y el contexto hostil que todavía enfrentan los futbolistas. Nazarena subrayó: “Ojalá que esto se siga replicando porque no hay que tener vergüenza de quién sos”. Moria aportó su visión a futuro: “En quince años no será noticia”. Para la conductora, la declaración pública de Lago es un acto puro de amor y libertad: “Para mí es una pureza que su novio haya dedicado eso y decirle y enrostrarle a todo el mundo. Ellos tal vez no lo sienten. Para mí es absolutamente puro, es un sentimiento hermoso”.

El futbolista de Colón de Santa Fe, Nacho Lago, habla abiertamente de su homosexualidad, un tema tabú en el mundo del fútbol. Se analiza cómo fue recibido por sus compañeros, el apoyo de los hinchas y la sorpresiva repercusión mediática que generó.

“Quiero ver qué pasa en la cancha, ¿eh?”, lanzó Moria, abriendo el debate sobre la reacción de la hinchada y el ambiente futbolero ante la visibilidad LGBTIQ+. “No va a tardar en llegar la crueldad”, opinó otro de los panelistas, recordando la violencia verbal y los insultos xenófobos y homofóbicos que todavía se escuchan en los estadios.

En medio de la charla, Moria también recuperó el costado más lúdico y físico del fútbol y su cultura de vestuario, con humor y guiños a la historia del deporte. Se recordaron los besos de Maradona y Caniggia en Boca Juniors, los abrazos y festejos efusivos entre compañeros y la naturalidad con que, en lo íntimo, los varones comparten gestos y códigos que en otro contexto serían señalados o juzgados.

El debate en la mesa concluyó con una defensa de la libertad sexual y una crítica a la discriminación y el prejuicio: “Que no sea también un insulto a la sexualidad de la gente”, pidió la icónica actriz. El caso de Ignacio Lago, su gesto valiente y el debate que generó, volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de transformar los códigos del deporte y la sociedad, para que la orientación sexual deje de ser noticia y pase a ser, simplemente, parte de la vida y la libertad de cada uno.

El tweet de Moria luego de que el delantero presentara a su novio en una entrevista (X)

Esta no fue la única reacción de la actriz de Brujas sino que también usó sus redes sociales para expresarse al respecto de la relación. Citando la nota que replicó Luis Bremer en su cuenta de X, la One sumó: “Amo los koalas que se mandan los jugadores, es franela pura. Nunca vi franeleo más grande que en una cancha”.