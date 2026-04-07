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Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

El tatuador usó sus redes sociales para responder las preguntas de sus seguidores y fue duro con sus hermanos

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La familia de Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por los movimientos futbolísticos del delantero del Galatasaray ni por el universo mediático de Wanda Nara, sino por las declaraciones de su hermano Guido, el integrante menos conocido y más reservado de la familia. En medio de la pelea de Mauro y Wanda, el regreso de Ivana al país tras nueve años y la crisis familiar que existe entre ellos, Guido decidió abrir el juego en sus redes sociales, respondiendo preguntas de sus seguidores y dejando al descubierto tensiones y distancias que atraviesan al clan.

Consultado sobre si volvió a pelearse con la conductora o si estaba nuevamente alineado con Mauro, Guido optó por un tono maduro y desdramatizador: “Yo no me peleo con nadie, ya estoy grande para eso”. Cuando le preguntaron si invitaría al futbolista y a la China Suárez a una cena, no dudó en dejar en claro que la puerta está abierta, pero que la respuesta no depende de él: “Vuelvo a lo mismo, yo los invito, otra cosa es que respondan”.

El vínculo con Mauro quedó más expuesto ante la pregunta de si se reencontraron durante la reciente visita del futbolista a Buenos Aires. Guido fue escueto: “No”. Algo similar ocurrió con su hermana Ivana, a quien tampoco vio en su estadía argentina: “No me avisó nada, así que supongo que no me querrá ver”.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de @guidoicardi, con un cuadro de pregunta que dice "Viste a Ivanna ya?" y una respuesta escrita abajo
"Supongo que no me querrá ver", sentención el influencer acerca de un posible encuentro con su hermana
Captura de pantalla de una historia de Instagram en fondo oscuro con texto blanco que muestra una pregunta y una respuesta de Guido Icardi
El dardo que lanzó Guido en contra de su hermano Mauro
Captura de pantalla de una historia de Instagram de Guido Icardi mostrando una pregunta de un usuario y su respuesta "No" en letras blancas sobre fondo negro
Semanas atrás el delantero estuvo en el país y no se acercó a su familia en Rosario

Acto seguido, Guido también mostró su costado más cariñoso al describir a su padre como “trabajador, amigo de sus amigos, honesto, un orgullo para mí, chef de primera categoría, leal, divertido, gordo y bigotudo”. No faltaron los guiños familiares: ante la consulta sobre si le enviaría un buzo de lealtad a Mauro, respondió con ironía: “Obvio que sí, no hay que dejar de recordárselo. Otra cosa es que como cualquier persona colabore con proyectos de su familia”.

Al ser consultado por su opinión sobre la China Suárez, Guido fue terminante: “Nada, no la conozco”, cortando cualquier especulación mediática. Las respuestas, entre la ironía, la distancia y el sincericidio, reflejaron un presente familiar atravesado por desacuerdos, falta de diálogo y pocas ganas de reconciliación.

Mientras Mauro, Wanda e Ivana viven sus propias historias públicas, Guido Icardi muestra un perfil directo, sin rodeos ni intenciones de alimentar la exposición. Por ahora, los lazos entre los hermanos parecen difíciles de recomponer, y la interna del clan Icardi sigue más viva que nunca, pero cada uno desde su propio lugar y con su propia versión de los hechos.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Guido Icardi con una pregunta y su respuesta sobre invitar a 'Mauro y la China' a cenar
"Yo los invito, otra cosa es que respondan", escribió el hombre en sus historias
Captura de pantalla de una historia de Instagram de Guido Icardi con una pregunta y su respuesta sobre conflictos familiares, mostrando el texto en blanco sobre fondo oscuro
La última vez que el tatuador vio a sus sobrinas fue en su casamiento
Captura de pantalla de una historia de Instagram en fondo oscuro con texto blanco que muestra una pregunta: 'Qué opinás de la China Suárez?' y la respuesta: 'Nada, no la conozco'
Guido se negó a dar una opinión de la actual pareja de su hermano (Instagram)

Semanas atrás,el tatuador abrió la puerta a la interna familiar con un posteo en redes. “Muchos se escandalizan con el mensajero porque no tienen el valor de confrontar el mensaje”, escribió, lanzando una frase que, para muchos, tenía un destinatario claro y apuntaba al corazón de la interna familiar. “Me llaman traidor quienes prefieren una paz basada en el silencio, antes que una libertad basada en la verdad”, continuó, en tono desafiante y alimentando aún más la tensión mediática. La tercera frase fue la más contundente y no dejó lugar a dudas sobre el destinatario: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco para la hipocresía”.

El posteo de Guido llegó días después de su paso por el programa Intrusos (América), donde se refirió a su vínculo con Wanda, en pleno conflicto con su expareja. La exposición fue tal que el tatuador alternó declaraciones filosas con movimientos estratégicos en redes, dejando en claro que su postura está lejos de la diplomacia y más cerca de la confrontación directa.

En el otro extremo, la postura de su hermano mayor Juan fue diferente. En un intento de bajar la tensión, Juan publicó un mensaje conciliador en el cumpleaños del deportista. “A pesar de la distancia y de todo lo que la gente dice, seguimos siendo hermanos. Te deseo un muy feliz cumpleaños”, escribió, haciendo un llamado a la conexión fraternal más allá de los escándalos que rodean al futbolista. Sin embargo, la respuesta fue el silencio absoluto. Ni un “me gusta”, ni un comentario, ni un reposteo por parte de Mauro. El gesto resultó todavía más llamativo porque, durante la jornada, el delantero del Galatasaray replicó en sus historias los saludos y muestras de afecto de otras personas, pero ignoró por completo el mensaje de su propio hermano.

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