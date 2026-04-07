Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

Ca7riel y Paco Amoroso contaron los detalles detrás de su nuevo look total black

Desde su aparición en los Grammy, el 1 de febrero, Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron al mundo con sus nuevos looks total white. Inspirados en su nueva etapa de bienestar, con el apoyo de Sting, el dúo consolidó una nueva imagen compuesta por colores claros, la cual mantuvo hasta el lanzamiento de su álbum, Free Spirits. Sin embargo, en las últimas horas, tras su visita a Japón, los argentinos dieron vuelta la página, deslumbrando con un nuevo outfit.

Todo sucedió en el marco de su visita a la ciudad de Tokio. Entre árboles de sakura y rascacielos, los jóvenes mostraron su look total black. “Veo que hoy van vestidos de negro. ¿Podrían contarnos algo sobre su atuendo?”, le consultó al dúo una periodista del medio Droptokyo. El primero en tomar la palabra fue Paco, quien detalló: “Esta chaqueta la compré en Londres. Los zapatos son de una marca de aquí, y los pantalones, no sé, me los dieron hoy. Las gafas, Gentle Monster”.

Por su parte, Ca7riel fue más escueto, aunque sincero: “No sé qué llevo puesto hoy, pero nos vemos hermosos. Mírenme”. Tras dar una vueltita para la cámara, la comunicadora quiso ir más a fondo: “¿Hay algún concepto detrás de tu atuendo de hoy?”. Nuevamente, Paco comentó: “Nos aburrimos de usar el blanco porque lo estuvimos usando durante dos meses, y vinimos a Tokio y dijimos: ‘A la mie...”.

En línea con las palabras de su compañero, Ca7riel afirmó: “Sí. Somos espíritus libres, y los espíritus libres pueden usar cualquier cosa”. Luego de abordar la estética de los jóvenes, la presentadora les consultó por su nuevo sonido: “Sé que tienen un nuevo álbum, y sé que es muy experimental. ¿Qué tipo de influencias se reflejan en él?”. Ante esta pregunta, Amoroso relató: “En nuestra música, por supuesto, se puede escuchar la estructura clásica del pop con sus melodías y todo eso, pero sonoramente es más extraña y alternativa, y en este álbum, nos volvemos locos. Es como el maximalismo (una filosofía estética caracterizada por “más es más”). Cato, Paco”.

Ca7riel y Paco Amoroso hablaron de su experiencia en Japón y causaron furor entre sus fans

Por su parte, Ca7riel opinó: “Una locura a lo grande. Orquesta, mucha gente, una sola canción”, a lo que Paco dijo: “Nos inspiramos mucho en Sting, pero más en lo espiritual”. Como si fuera poco, el guitarrista volvió a destacar: “Y también en Bollywood y otras partes del mundo”.

Adentrados en su visita a Japón, la presentadora les preguntó si tenían algún lugar favorito en la ciudad de Tokio. “Quiero ir a Nakano Broadway porque cerca hay un sitio donde hacen unos dumplings deliciosos, y estoy deseando tener un día libre para ir a comer”, comentó Paco. Mientras, Ca7riel expresó su lado fashionista: “Me gusta comprar ropa”.

Para cerrar, la periodista les pidió a los jóvenes si podían enviar un mensaje a todos sus fans en Japón: “A todos nuestros fans en Japón, sentimos mucho su cariño y los queremos mucho, al igual que a su país. Nos vemos en octubre: el 21 en Osaka y el 22 en Tokio. Estaremos aquí actuando para ustedes, Cato, Paco Live”. En esa línea, Ca7riel sentenció: “Ya no buscamos fans. Buscamos amigos”.

Los nuevos looks de Ca7riel y Paco Amoroso

A casi un año de su última visita, Ca7riel y Paco Amoroso regresaron a Japón. El dúo argentino disfrutó de una serie de días en Tokio en los que recorrieron la ciudad, apreciaron sus paisajes y hasta se enamoraron de su gastronomía. En ese marco, los cantantes causaron furor entre sus seguidores orientales desde el momento que llegaron al aeropuerto y cerraron su estadía con un show íntimo.

Tras paseos, comidas y días de relax, los jóvenes dieron un show íntimo para un grupo de fanáticos. En el marco de la presentación de su nuevo disco, Free Spirits. Tal como en su presentación de 2025, Ca7riel y Paco volvieron a vestir sus pelucas de geishas y, lejos de los atuendos claros que utilizaban en las últimas semanas, se inclinaron por prendas de color negro.

Sobre un escenario de madera, el dúo se sentó en unos tatamis y, junto a dos traductoras, se comunicaron con sus fans. “¿Han ido a algún lugar esta vez en Japón?”, le preguntó una de las asistentes, a lo que Paco respondió: “Pudimos ir a ver flores de cerezos, pasear y pedir un montón de sueños”.