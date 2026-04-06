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Roberto García Moritán contó su verdad detrás de su compromiso con Pampita: “Estaba adoctrinado”

En su paso por el ciclo de Moria Casán, el empresario recordó los pormenores de la propuesta de casamiento que le hizo a la modelo durante su viaje a Punta Cana en octubre de 2019

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En un cara a cara con Moria Casán, Roberto García Moritán contó cómo fue su pedida de matrimonio a Pampita (La Mañana con Moria – El Trece)

Desde su separación en septiembre de 2024, Pampita y Roberto García Moritán lograron transformar el final de su matrimonio en una convivencia armónica basada en la crianza compartida de su hija Anita. Aunque el divorcio se formalizó rápidamente tras el anuncio en redes sociales, el vínculo entre ambos sigue despertando interés y generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Mucho se habla de los motivos de la ruptura por supuestas infidelidades del empresario, y también de los inicios de la relación y de los momentos inolvidables que marcaron su historia juntos. En ese sentido, el empresario recordó cómo fue aquel icónico pedido de casamiento a su expareja, durante un viaje a Punta Cana y a solo tres meses de haber iniciado su noviazgo.

El episodio, que se convirtió en uno de los más comentados de la farándula, volvió a estar en boca de todos tras la reciente entrevista del empresario con Moria Casán, quien no tardó en preguntarle por los pormenores de aquella propuesta en La Mañana con Moria (El Trece). Con el característico estilo frontal de Moria, la charla arrancó sin rodeos. “¿Esa cosa te obligó a hacerla, Carolina? ¿Fue tuyo? Porque a mí me parece tan terrible que un hombre se arrodille para pedirle casamiento a una mujer”, lanzó la diva. Moritán, sonriente, negó que se tratara de una imposición directa, pero admitió que Pampita supo sembrar la idea con anticipación. “Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella”, aseguró, aclarando que no hubo presión pero sí una influencia marcada por parte de la modelo.

Ante la insistencia de Moria, García Moritán amplió: “Más o menos. Te voy a contar algo que me pasó. No me apretaron, pero ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento. Estaba adoctrinado, ella me venía mostrando ‘mirá qué espectacular esta propuesta de matrimonio’”, confesó entre risas. La confesión dejó en claro que la expectativa y el deseo de Pampita por un momento especial estuvieron presentes desde el principio.

La pareja había protagonizado una romántica propuesta de casamiento durante su estadía en Punta Cana (Instagram)
La pareja había protagonizado una romántica propuesta de casamiento durante su estadía en Punta Cana (Instagram)

El empresario relató que, una vez decidido a dar el gran paso, se sentó con el staff del hotel para planear cada detalle. “Me senté con la gente del hotel y dije: ‘¿qué es todo lo que me pueden dar para que esta propuesta sea inolvidable?’. Me dijeron elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores y dije, ‘meté todo’. Pero de verdad que el hotel me ayudó mucho”, contó, asegurando que la producción del evento fue posible gracias a la colaboración de todo el equipo del resort en Punta Cana.

Con el paso del tiempo, Moritán reconoce que ve ese momento con otros ojos. “No sé si vuelvo a hacer una propuesta así. Aviso por las dudas”, bromeó, dejando entrever que, si bien fue un instante único, hoy prefiere algo menos espectacular y más íntimo.

“No sé si vuelvo a hacer una propuesta así. Aviso por las dudas”, comento García Moritán luego de la velada que planeó para la modelo (Instagram)
“No sé si vuelvo a hacer una propuesta así. Aviso por las dudas”, comento García Moritán luego de la velada que planeó para la modelo (Instagram)

En el mismo diálogo con Moria, García Moritán se refirió también a la cuestión de los canjes y los beneficios que suelen disfrutar las celebridades. “Me da mucha vergüenza y pudor, no hago canje por filosofía, lo hago de buena onda. Pero sí me he visto beneficiado alguna vez sobre todo por el arrastre de Carolina”, confesó, reconociendo que el peso mediático de Pampita abrió puertas y oportunidades, aunque él prefiere mantener cierta distancia con ese mundo.

A pesar de que Pampita y García Moritán tomaron caminos distintos, el respeto y la cordialidad siguen presentes, sobre todo en lo que refiere al bienestar de Anita. La historia de amor que comenzó con una propuesta de película y terminó en divorcio sigue siendo tema de conversación, tanto por los momentos felices como por las anécdotas que dejaron huella en la memoria de quienes lo siguieron desde los inicios de aquella historia de amor.

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