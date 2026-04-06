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Flor Vigna mostró su rotundo cambio de look con reminiscencias a un clásico de Hollywood

La cantante compartió el proceso completo, desde la charla con su estilista hasta la repercusión en las redes, donde los comentarios no tardaron en llegar

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Flor Vigna se mostró con un nuevo look en sus redes

Un cambio de look radical sorprendió a los seguidores de Flor Vgina en redes sociales. La bailarina, cantante e influencer compartió un video que documenta el proceso completo del corte de su cabello, desde el momento previo hasta el resultado final, lo que generó una oleada de reacciones y comentarios en sus perfiles digitales.

En el material audiovisual publicado por la propia Flor se observa la transición entre el antes y el después de la transformación. El video comienza mostrando su cabellera larga y rojiza, acompañada de gestos lúdicos y expresiones de expectativa. En el entorno del salón de belleza, la iluminación y los detalles del espacio refuerzan la atmósfera de anticipación y cambio.

Durante el corte, Flor mantiene una charla distendida con su estilista, en la que se la escucha pronunciar frases que aportan color al proceso, como “Corte actriz de Hollywood”. Esta referencia visual se refuerza en las imágenes, donde se puede ver al personaje Leeloo, interpretado por la actriz Milla Jovovich, en una escena icónica de la película de ciencia ficción El Quinto Elemento (1997).

Collage de Milla Jovovich como Leeloo con cabello naranja y su 'Multi Pass', y una persona con cabello rosa intenso en una capa de peluquería
La artista Flor Vigna sorprende con un audaz cambio de look, emulando al icónico personaje Leeloo de "El Quinto Elemento", una clara inspiración de Hollywood.

El resultado del cambio es contundente: Flor pasa de una melena larga a un corte bob liso, con un tono rojo vibrante y flequillo, alineado con tendencias actuales y evocaciones cinematográficas. El video muestra en detalle el momento en que ella observa el resultado final en el espejo, alternando gestos de sorpresa y satisfacción.

La publicación fue acompañada por una serie de imágenes que resumen el proceso. En una de ellas, se lee sobreimpreso el texto “CAMBIO DE LOOK”, mientras Flor posa con su cabello aún largo, minutos antes del corte. Otras presentan el desenlace, con la protagonista luciendo el nuevo estilo y evidenciando el giro radical en su imagen.

El impacto del cambio no tardó en reflejarse en redes sociales. El video y las fotos publicadas por Flor captaron la atención de miles de usuarios que reaccionaron con comentarios, mensajes y compartidos. El formato elegido, que combina imágenes del antes y el después, así como fragmentos del proceso en tiempo real, favoreció la rápida circulación del contenido.

Flor Vigna en primer plano con cabello rojo vibrante y largo, haciendo una mueca con los labios fruncidos y mostrando un tatuaje de estrella en el pecho
Flor Vigna muestra su audaz cambio de look con cabello rojo vibrante, peinado al estilo Hollywood, generando gran impacto en redes sociales.

Entre los comentarios destacados se encuentran expresiones como “es re diosa y esa energía que tiene... cualquier color y corte le queda genial... Yo me corto así y parezco Cristóbal Colón”, “Esta mujer está guapísima con todo lo que se haga” y “Todo te queda hermoso Flor”. Estas respuestas muestran la variedad de voces que participaron en la conversación digital originada por el cambio de look.

La interacción no se limitó a felicitaciones. Hubo también comentarios humorísticos y comparaciones personales, lo que evidencia la capacidad de Flor para generar identificación y cercanía con su audiencia. El espacio de comentarios se transformó en un foro de intercambio espontáneo, donde seguidores compartieron sus propias experiencias y opiniones sobre los cambios de imagen.

El video incluyó momentos de complicidad entre Flor y su estilista, con fragmentos de diálogo que dotaron a la publicación de una sensación de inmediatez y autenticidad. Al mostrar no solo el resultado, sino también el proceso y las emociones involucradas, la publicación logró un alcance significativo y una alta tasa de interacción.

Flor Vigna con cabello corto rojo brillante y flequillo, vistiendo un top blanco palabra de honor, posa sonriendo ligeramente en un interior
Flor Vigna posa con su nuevo y atrevido corte de cabello bob rojo inspirado en el estilo de Hollywood, mostrando su transformación.

La dinámica generada en torno al cambio de look trasciende el plano estético y se inscribe en una lógica de participación activa, donde el público no solo observa sino que interviene, opina y se involucra en el relato digital de la transformación.

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