Marcela Tauro se sinceró sobre su separación de Martín Bisio: “Hubo mucho amor”

En medio del aire, Marcela Tauro recordó cómo fue su separación de Martín Bisio y si actualmente está en pareja (Video: Sálvese Quien Pueda - América)

A días de su debut como conductora de Infama por la pantalla chica, Marcela Tauro visitó el programa Sálvese Quien Pueda (América) y se animó a contar cómo está hoy su corazón. En una charla sin filtros con Yanina Latorre, la periodista dejó en claro que su historia con el empresario rosarino Martín Bisio quedó definitivamente en el pasado y, además, contó cómo se encuentra su vida amorosa.

“Estoy sola, no volvimos más. Nos separamos hace bastante”, aseguró Marcela, con firmeza, a la hora de referirse al fin de su romance con Martín, con quien comenzó su noviazgo en 2016. La relación, que se había iniciado en una fiesta de disfraces organizada por Barby Franco y donde Débora D’Amato ofició de celestina en esa ocasión, duró ocho años y tuvo varios momentos de crisis, reconciliaciones, aunque el amor logró sacarlos adelante hasta que hace poco más de un año eligieron seguir cada uno con su vida.

“Cuando yo me separé, al otro día murió mamá y retomamos el vínculo. Hubo mucho amor. Pero después de un tiempo, terminamos cortando. Hoy no tengo trato”, explicó la panelista de Intrusos (América). Y agregó: “Yo termino bien con mis ex. Estamos en otras etapas cada uno, entonces está bien”.

Marcela Tauro y su expareja, Martín Bisio (Instagram)

Consultada por Ximena Capristo, una de las panelistas de Latorre, sobre si la distancia influyó en la ruptura, ya que Bisio vivía en Rosario, Tauro fue tajante: “No, no. Eso yo lo recomiendo... Estuvimos ocho años juntos, pero actualmente estoy sola”. El diálogo también derivó en una confesión inesperada sobre sus relaciones pasadas. “Siempre estuve con hombres más grandes y me fue mal. Me han cagado mucho”, lanzó sin filtro.

Sobre cómo fue el vínculo con Bisio durante el tiempo que compartieron, recordó: “De hecho, estuvimos ocho años. Siempre nos hablamos. Dijimos de tomar distancia y después, a los pocos días, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos”. Sin embargo, nada alcanzó para sostener la pareja en el tiempo. “Sí, qué sé yo. Estábamos en distintas etapas de la vida”, resumió sobre el motivo del final.

Cabe recordar que Tauro llegó a comprometerse con Bisio en 2018, cuando la relación parecía estar más sólida que nunca. Sin embargo, en mayo de 2021 reveló una fuerte crisis que habían atravesado. “Tuve una crisis, es verdad. Fue antes de viajar. No hubo un motivo puntual... pero viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí”, dijo con humor en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Y con su clásica ironía, bromeó: “¡Es el hombre que más me duró!”. Aunque luego se corrigió: “No, primero, el hombre que más me duró fue Marcelo Polino, después viene Jorge Rial y Martín”.

La pareja estuvo ocho años juntos (Instagram)

Durante la entrevista de ese entonces, las panelistas quisieron saber si la pandemia había afectado la convivencia. Marcela fue sincera al hablar de sus propias inseguridades: “Yo soy la que me rayo. Es algo que me pasa por mis inseguridades, por la diferencia de edad. Todavía estoy con esas cosas, en que a veces estoy más segura y a veces menos”. Incluso, recordó una conversación íntima que marcó un punto de inflexión: “Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”.

Hoy, alejada de la vida en pareja y enfocada en lo profesional, Marcela se prepara para un nuevo desafío en la televisión con la conducción de Infama, que regresa este domingo a la pantalla chica. Aunque el amor no está en su presente, se muestra tranquila y lo recuerdo con cariño ante las cámaras.