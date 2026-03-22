Mirtha Legrand deslumbró con un look de alta costura: vestido orange, brillo y elegancia

La conductora volvió a apostar por un look de Claudio Cosano (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

Mirtha Legrand volvió a captar todas las miradas en una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), reafirmando su estatus como ícono de la elegancia y el glamour en la televisión argentina. Fiel a su tradición de sorprender en cada programa con elecciones de alta costura, la conductora apostó a un look vibrante y sofisticado que se robó los elogios tanto de sus invitados como de los seguidores en redes sociales.

Para la ocasión, Mirtha lució un vestido largo en tono orange, una creación exclusiva de Claudio Cosano. El diseño se destacó por su confección en mini paillette y cristales, generando un efecto de brillo intenso que resaltaba bajo las luces del estudio. De corte clásico, el vestido presentaba una silueta recta, con falda levemente evasé y una falda baja que aportaba movimiento. Como detalle especial, incluía una hombrera estructurada y una flor en el mismo tono sobre uno de los hombros, un guiño a la alta costura y a la sofisticación que caracteriza el vestuario de la diva.

El peinado elegido para acompañar el vestido fue uno de los sellos de Mirtha: cabello rubio suelto, peinado con ondas suaves y volumen en las puntas, aportando frescura y realzando el marco del rostro. La melena prolijamente trabajada acompañó el aire clásico y atemporal del conjunto, sumando naturalidad y elegancia al look total.

Mirtha apostó nuevamente por un vestido de Claudio Cosano

El maquillaje fue otro de los puntos altos de la noche. Se optó por una base luminosa y de acabado aterciopelado que otorgó uniformidad al rostro, rubor en tonos durazno para dar vida a las mejillas y un labial nude satinado que aportó sofisticación sin quitar protagonismo al vestido. La mirada fue la gran protagonista: sombras en la gama de los tierra y cobres, delineado negro para enmarcar los ojos y generosas capas de máscara de pestañas, creando un efecto de profundidad y luz.

Las joyas elegidas para completar el estilismo fueron aros colgantes en tonos dorados con piedras nude y anillos de diseño geométrico, todos en perfecta sintonía con la paleta cálida del outfit. Las piezas aportaron destellos de luz y un toque de lujo sin recargar el conjunto, logrando un equilibrio entre sofisticación y sobriedad.

El resultado final fue una imagen impecable, donde cada detalle —desde el brillo del vestido hasta la selección de accesorios— reflejó la experiencia y el gusto de una figura que, década tras década, sigue marcando tendencia desde la pantalla chica. Mirtha Legrand se mostró sonriente y cómoda en el set, reafirmando que su presencia y estilo siguen siendo uno de los grandes clásicos de la televisión argentina.

El maquillaje y las joyas fueron a tono con el vestido

En esta oportunidad, Mirtha Legrand apostó a una noche marcada por el humor y la distensión en La Noche de Mirtha. El sábado 21 de marzo, desde las 21:30, la conductora recibió a un grupo de invitados que prometió risas y anécdotas inolvidables desde el primer momento. La gran apuesta de la velada fue la presencia del histórico trío MIDACHI, conformado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato, quienes volvieron a compartir mesa televisiva con la diva después de mucho tiempo.

El regreso de MIDACHI a la televisión generó una gran expectativa entre los espectadores, no solo por la popularidad y el humor que los caracteriza, sino también por la dinámica única que lograron entre ellos. A lo largo de los años, el trío demostró que, pese a tener miradas diferentes sobre distintos temas, su vínculo profesional y personal se mantuvo sólido y respetuoso. Los propios integrantes reconocieron en varias ocasiones que, aunque pensaban distinto, nunca llegaron a pelearse por cuestiones ideológicas, lo que en la mesa de Mirtha derivó en intercambios interesantes y, muchas veces, desopilantes.

La mesa se completó con la presencia de Gladys Florimonte, una de las comediantes más reconocidas y queridas del país. Con su estilo particular y su talento para crear personajes memorables, Florimonte aportó su cuota de humor descontracturado a una noche que se perfiló como una de las más entretenidas de la temporada. La combinación entre MIDACHI y Florimonte generó un clima relajado, con anécdotas, recuerdos, imitaciones y algún sketch improvisado que arrancó carcajadas tanto en el estudio como en los hogares. La propuesta de Mirtha para este sábado resultó ser una celebración del humor argentino y la camaradería, en una mesa que se convirtió en otro clásico de la televisión.