Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Dios me sacó la venda de los ojos”

Evangelina Anderson se confesó con Martín Cirio

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis no solo captó la atención de los medios por tratarse de dos figuras públicas, sino que también abrió la puerta a una faceta íntima y poco conocida de la modelo. En una entrevista reciente en el programa de streaming de Martín Cirio, la modelo eligió compartir, con una sinceridad inusual, los detalles de uno de los momentos más complejos de su vida personal.

Su relato se alejó de los tópicos habituales del espectáculo y, lejos de la frivolidad, reveló cómo el proceso de ruptura fue marcado por una profunda transformación interior. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero … ¿cómo explicarte? Yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y en todo eso“, confesó ante el micrófono.

El testimonio de Evangelina Anderson puso en primer plano la dimensión emocional y espiritual que atravesó luego de tomar la decisión de poner fin a su matrimonio con el exfutbolista. No fue una determinación súbita; la modelo describió una experiencia de revelación personal, vinculada directamente con su fe. “Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”, expresó, resumiendo en una frase su tránsito desde la confusión hacia la claridad.

Envangelina Anderson con Martín Demichelis, su pareja durante 18 años (Instagram)

El impacto de la separación no solo se midió en la esfera pública, donde ambos eran reconocidos como una de las parejas más comentadas del ambiente artístico y deportivo, sino, sobre todo, en el ámbito privado. Evangelina relató que el dolor inicial fue abrumador, pero encontró recursos para afrontarlo. “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”, reconoció. En ese momento, la modelo recurrió a los pilares que considera centrales en su vida: la espiritualidad y los lazos familiares.

En este camino, el apoyo de los hijos que tuvo con el entrenador aparece como un factor decisivo para avanzar en su proceso de recuperación. Lejos de encerrarse en su dolor, la modelo decidió priorizar el bienestar de los niños y convertirlos en su refugio. “Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos”, remarcó, dejando en claro que la maternidad fue su ancla durante la crisis.

Anderson, que también mostró en otras oportunidades su faceta de madre dedicada, subrayó la importancia de mantener un entorno de estabilidad y contención para sus hijos. La separación se vivió puertas adentro con el objetivo de proteger a Bastian, Lola y Emma de la exposición mediática y de los conflictos adultos. Este enfoque, según relató, le permitió recomponer su día a día y reencontrarse con una rutina que prioriza las necesidades y emociones de la familia.

La convivencia forzada de la expareja y la presión de los medios complicaron la transición hacia una vida separada, según la propia Evangelina

La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis fue durante años objeto de atención mediática, tanto por la carrera internacional del exfutbolista como por la popularidad de la modelo en la televisión argentina. Su vínculo trascendió el ámbito privado, por lo que la noticia de la separación generó repercusión inmediata en los medios de espectáculo y deporte.

Durante el periodo de crisis, ambos convivieron bajo el mismo techo. Este dato, revelado en programas de televisión, suma complejidad al proceso de ruptura: la convivencia forzada, sumada a la presión pública, dificultó la transición hacia la vida por separado.

Evangelina Anderson considera que la crisis personal la llevó a descubrir nuevas fortalezas interiores y a mirar el futuro con renovada claridad y autoestima

El proceso de separación no solo marcó el final de una etapa en la vida de Evangelina Anderson, sino que también dio lugar a una reconstrucción personal. La modelo afirma que su fe y su capacidad de resiliencia le permitieron reencontrarse con una versión de sí misma más fuerte y consciente. La frase “ahora me veo más linda, y menos ciega” sintetiza esa transformación: la ruptura fue también un punto de inflexión hacia el autoconocimiento y la valorización personal.

El relato de Evangelina, compartido por primera vez en profundidad frente a un público masivo, trasciende el ámbito de la farándula y se convierte en una historia de superación y búsqueda de sentido después de una crisis personal.