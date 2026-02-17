Evangelina Anderson, entre lágrimas y orgullo en MasterChef Celebrity: “Me lo pidieron mis hijos”

Evangelina Anderson emociona en MasterChef Celebrity al compartir que su participación fue un pedido especial de sus hijos.

La noche de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo marcada por la emoción y la intensidad, sobre todo para Evangelina Anderson, quien no pudo contener las lágrimas al hablar de sus hijos en uno de los momentos más personales de la competencia. La participante enfrentó el desafío pastelero de la gala, pero fue su sinceridad y la apertura de sus sentimientos lo que terminó por conquistar tanto al jurado como al público.

La consigna de la jornada no era sencilla: los concursantes debían preparar una croquembouche de 30 centímetros con crema pastelera y caramelo. El nivel de dificultad elevó la tensión en el estudio, y cada participante desplegó su mayor esfuerzo para lograr un resultado a la altura de las expectativas de los chefs.

La modelo logró presentar su torre de profiteroles ante el jurado, pero la exigencia del reto quedó en segundo plano cuando la emoción la desbordó. Al verla así, Germán Martitegui le preguntó directamente: “¿Por qué te anotaste en MasterChef, Eva?”. La respuesta de la concursante fue inmediata y conmovida: “Porque me lo pidieron mis hijos”. Las lágrimas y la voz entrecortada dejaron en claro la magnitud del vínculo familiar como motor de su participación.

Anderson no ocultó la mezcla de sentimientos que la atravesaban en ese instante. “Me siento orgullosa”, sostuvo sin dudarlo, y luego añadió: “Es una mezcla de orgullo, de tensión, tristeza, felicidad...”. Esas palabras reflejaron el clima emocional que vivía dentro del certamen, donde la presión por el desempeño convive con la satisfacción del logro personal.

El jurado, compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, dedicó elogios a los profiteroles de la concursante. Martitegui fue quien le transmitió un reconocimiento especial: “Vos te querías demostrar muchas cosas cuando entraste acá. Y esto es como la culminación de mucho esfuerzo”. Lejos de aliviar la tensión, esas palabras intensificaron la emoción de Anderson, que se mostró aún más conmovida por el recorrido transitado.

Al finalizar la degustación, Evangelina Anderson sintetizó su vivencia con una frase que evidenció la profundidad de su sentimiento: “Lo que siento en este momento es que se me llena el alma”. Con voz firme, concluyó: “Se lo dedico a mis hijos. Me hace muy biem estar acá. en el programa. Siempre que cocino, pienso en ellos”. Así, el público pudo ver de manera transparente el lazo entre la concursante y su familia.

La gala de eliminación se presentaba, en un principio, como una de las más difíciles de la temporada. La exigencia técnica del postre y el nivel de detalle requerido hacían prever una noche compleja para los participantes. Sin embargo, el desarrollo de la competencia sorprendió a todos: lejos de los errores habituales en este tipo de pruebas, la performance general fue excelente.

El jurado quedó visiblemente sorprendido por los resultados. La expectativa era que la definición se diera entre Ian Lucas y El Turco Husaín, pero la decisión final rompió con todos los pronósticos. Damián Betular fue el encargado de anunciarlo: “Quien abandona las cocinas, y no regresa más, es... ¡Ninguno! Los dos siguen en competencia”. El estudio entero reaccionó con asombro ante la noticia, que celebraron tanto los concursantes como el público presente.

Betular justificó la determinación del jurado con palabras claras: “No hay eliminación porque hubiese sido muy injusto que se fuera uno de ustedes seis, que lo hicieron muy bien. La semana que viene empieza realmente el camino a la final, así que a prepararse”. De esta manera, se confirmó que el nivel alcanzado por todos superó las expectativas y merecía un reconocimiento colectivo.

No obstante, la decisión de que no hubiera eliminados llegó acompañada de una advertencia por parte del jurado. “Va a traer consecuencias a futuro, pero ahora hay que disfrutar”, señalaron, anticipando que el desarrollo de las próximas galas podría presentar desafíos extra o modificaciones en la dinámica habitual.