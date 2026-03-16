Axel Kuschevatzky y su balance de los Oscar: “Mi favorita era El Agente Secreto y se fue sin nada”

Entrevistado en Infobae en Vivo, el productor y periodista analizó las claves de la gala

En Argentina -y latinoamérica en general-, los amantes del cine lo saben de sobra: cuando llegan los Oscar, ahí, pegado a la alfombra roja para registrar todo lo que pasa, va a estar Axel Kuschevatzky. El productor y crítico de ciine argentino ya es un clásico en la señal de TNT. Y este domingo no fue la excepción.

Tras una contienda que ha sido considerada como una de las más reñidas en la historia, fue el filme de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, la mayor ganadora de la noche con un total de seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

El director Paul Thomas Anderson, junto con el elenco y el equipo técnico, celebran al recibir el Oscar a la Mejor Película por Una batalla tras otra (REUTERS/Mike Blake)

El contraste, claro, es con la pobre cosecha de Pecadores, que sólo se llevó 4 de los 16 premios a los que aspiraba: triunfó en Mejor fotografía -la primera victoria de la historia de una mujer en esa categoría-, Mejor banda sonora, Mejor guion original y Mejor actor protagonista, con Michael B. Jordan derrotando a dos nombres pesados en su rubro: Leonardo Di Caprio y Timothée Chalamet.

Así que el día después, cuando se impone un balance general, Infobae EN VIVO entrevistó a Kuschevatzky desde Hollywood, quien comenzó abordando el tema del operativo de seguridad reforzado en el contexto de la guerra en Medio Oriente...

“Nosotros pensábamos que en iba a ver un cuello de botella por la seguridad, y es cierto que hubo más seguridad -no muchísimo más- pero estuvo bastante bien organizado. La alfombra roja tiende a ser un poco caótica; eso la gente no lo sabe, vos ves algo prolijo en pantalla pero las estrellas vienen en oleadas y los agarrás así, como puedas. Y muchas veces la gente se acerca porque te conocen de antes, pero es como la parte más salvaje que tiene este trabajo.

Michael B. Jordan se llevó el Oscar al Mejor actor protagonista por Pecadores, dejando en el camino a dos pesos pesados como Leonardo Di Caprio y Timothée Chalamet (REUTERS/Danny Moloshok)

“Pero en general, lo que se vio ayer es que muchas de las figuras de perfil más alto eligieron no dar entrevistas. Yo creo que fue porque algunos había vivido algunas polémicas antes, como Timothée Chalamet y otros porque no querían tomar exposición pública sobre algunos aspectos. Después tenés figuras que sistemáticamente toman posición frente algunos temas, como Javier Bardem, que llevaba un traje que decía ‘No a la guerra’ y la bandera Palestina... El es alguien que tiene una posición militante frente a este tema, entonces estaba usando la alfombra como una forma de amplificar su posición

—¿Te shockea un poco ver eso?

—No, yo, Axel, no tengo ningún problema particular con que la gente tome posiciones ideológicas frente a nada; sí, a veces, lo que hace es condiciona la entrevista... Ahí decís, este no es cualquier evento, es un evento de cine y también querés hablar de cine, además de que la gente puede tener cualquier posición ideológica.

—De hecho nos pareció que esta vez en los discursos tampoco hubo grandes polémicas, ¿cómo lo viste vos?

El español Javier Bardem fue uno de los más contundentes a la hora de expresarse políticamente, con un cartelón que gritaba "No a la guerra" y un prendedor a favor de Palestina (REUTERS/Mike Blake)

—No, pobre Chalamet, le tiraron chistes cada dos minutos, pero bueno, decís algo en público y un costo tiene. Hubo un par de misiles a Trump. La película que ganó Mejor Documental (Mr. Nobody contra Putin) y el corto que ganó Mejor corto documental (All the Empty Rooms) sí tuvieron posiciones políticas cuando hablaron. Pero sí es cierto que películas con un contenido político como Una batalla tras otra no cargaron de significado político los discursos.

—¿Te gustó Una batalla tras otra, que se llevó seis premios, pero no ganó Di Caprio...?

—A ver... cosa absolutamente subjetiva: a mí la película que más me gustó el año pasado fue Agente secreto, era mi favorita y se fue sin nada. Pero por su puesto Una batalla tras otra también es un peliculón. Por otro lado, la pregunta es ¿para qué sirven los Oscar? Los Oscar sirven para amplificar, para que la gente descubra las películas, para que la gente se reconecte con la experiencia de ver películas sobre todo en el cine. Entonces, en ese sentido no hay Oscar malos; el único Oscar malo es cuando una película pasa desapercibida. Pero si la gente discute una película y tiene ganas de verla, está bien.

—¿Qué otras cosas detacarías de la gala?

—En lo personal, para nosotros, fue un año con mucha presencia latina. Hubo una doble presencia Argentina: por un lado Violeta (Kreimer), que produjo el corto francés Dos personas intercambiando saliva, uno de los dos cortos que ganó como Mejor corto de ficción; por cierto, es la séptima vez que hay un Oscar compartido en la historia de los premios. Y tambié estaba Florencia Martín, que si bien no es argentina es de familia cordobesa, que estaba nominada como Meor Diseño de Producción por Una batalla tras otra. Flor es probablemente una de las cinco mejores diseñadoras de producción del mundo.